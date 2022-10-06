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ВСУ за шесть дней освободили 500 квадратных километров в Херсонской области, - Зеленский

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Четверг 06 октября 2022 22:35
ВСУ за шесть дней освободили 500 квадратных километров в Херсонской области, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные освободили уже более 500 квадвартовых километров территории Херсонской области с начала октября.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Только с 1 октября и только в Херсонской области от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов. Есть успехи и на Восточном направлении", - сказал он.

Зеленский добавил, что обязательно настанет день, когда можно будет отчитаться об успехах на Запорожском направлении.

Также президент отметил, что однажды мы услышим и об освобождении Крыма.

Отметим, что сегодня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщал о деоккупации 29 населенных пунктов в Херсонской области в течение октября. При этом он сказал, что ВСУ освободили 400 квадратных километров территории.

В США заявили, что Украина начала решающую битву за территории на юге. Но ее следует закончить до того, как зима принесет неблагоприятные условия для контрнаступления.

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