ВСУ за шесть дней освободили 500 квадратных километров в Херсонской области, - Зеленский

Украинские военные освободили уже более 500 квадвартовых километров территории Херсонской области с начала октября.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении .

"Только с 1 октября и только в Херсонской области от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов. Есть успехи и на Восточном направлении", - сказал он.

Зеленский добавил, что обязательно настанет день, когда можно будет отчитаться об успехах на Запорожском направлении.

Также президент отметил, что однажды мы услышим и об освобождении Крыма.