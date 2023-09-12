ua en ru
Вт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВСУ рассказали о ситуации вокруг Опытного: меняется все время

Вторник 12 сентября 2023 15:23
UA EN RU
В ВСУ рассказали о ситуации вокруг Опытного: меняется все время Фото: в ВСУ рассказали о ситуации вокруг Опытного (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Вокруг поселка Опытное в Донецкой области идет плановая боевая работа украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Там (вокруг Опытного - ред.) продолжается плановая боевая работа, тактическая ситуация меняется все время, и уже о конкретных успехах мы сообщим в свое время", - сказал он.

Штупун отметил, что украинские защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

В то же время, россияне подтягивают резервы и пытаются восстанавливать свои подразделения. В частности, оккупанты продолжают напрасные попытки штурма позиций на правом фланге группировки наших бойцов, которые действуют на Мелитопольском направлении.

Захватчики также безуспешно пытаются прорвать украинскую оборону в Донецкой области, в частности, в районах Авдеевки, Марьинки и южнее возле Новомихайловки.

К тому же, ВСУ имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино. Штупун сообщил, что они продвинулись от 300 до 500 метров на разных участках.

Ситуация вокруг Опытного

На выходных начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что украинские военные провели молниеносную операцию вблизи Авдеевки и заняли часть Опытного.

Вчера эти данные подтвердила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что движение наших бойцов произошло в районе Опытного и ВСУ удалось занять часть этого населенного пункта.

Больше о важности освобождения Опытного читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Контрнаступление ВСУ
NEWS
Выезд женщин за границу: кому все-таки нужно получать разрешение и что будет с 1 октября
Выезд женщин за границу: кому все-таки нужно получать разрешение и что будет с 1 октября
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ