В ВСУ рассказали, почему россияне перестали вести наступление на Лиманском направлении

"Позавчера они (россияне - ред.) пытались проводить на Лиманском направлении свои наступательные действия, однако натолкнулись на яростное сопротивление Сил обороны Украины, на наши мощные взрывные заграждения", - говорится в заявлении.

Евлаш пояснил, что россияне и сами об этом неоднократно сообщали, что их наступлению очень сильно мешает плотная минно-взрывная полоса, через которую не так просто пройти их технике и их пехоте.

"Кроме того, что обычные фортификационные оборудования там достаточно надежные, мы имеем мощный укрепрайон на том направлении. Поэтому противник "получив по зубам", отошел, откатился сейчас назад для перегруппировки и восстановления своих потерь", - сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск.

Однако в ВСУ считают, что эта тишина не является долгой. Скорее всего противник через несколько дней, возможно и раньше, возобновит свои наступательные действия на этом направлении.

Россияне на себе ощущают последствия штурмов заминированных позиций

Отдельно Евлаш пояснил, что сейчас мы видим ежедневные цифры, которые озвучивает наш Генеральный штаб по потерям вооружения военной техники и в пехоте. Причиной этих потерь являются попытки россиян штурмовать заминированные позиции.

"Конечно, это очень существенные потери, в том числе и личного состава, даже те же самые "Шторм Z", они отказываются от выполнения задачи, поскольку их используют просто как такие отряды для разминирования на этом направлении", - добавил Евлаш.

Бои на Лимано-Купянском направлении

Сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил.

До этого командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что наступление россиян на Купянском направлении возобновилось. Оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол.