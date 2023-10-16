В ВСУ рассказали, почему россияне перестали вести наступление на Лиманском направлении

Российские войска перестали вести наступление на Лиманском направлении из-за того, что Силы обороны Украины оказали им сильное сопротивление. Однако оккупанты могут возобновить атаки уже в течение нескольких дней.
Об этом рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Позавчера они (россияне - ред.) пытались проводить на Лиманском направлении свои наступательные действия, однако натолкнулись на яростное сопротивление Сил обороны Украины, на наши мощные взрывные заграждения", - говорится в заявлении.
Евлаш пояснил, что россияне и сами об этом неоднократно сообщали, что их наступлению очень сильно мешает плотная минно-взрывная полоса, через которую не так просто пройти их технике и их пехоте.
"Кроме того, что обычные фортификационные оборудования там достаточно надежные, мы имеем мощный укрепрайон на том направлении. Поэтому противник "получив по зубам", отошел, откатился сейчас назад для перегруппировки и восстановления своих потерь", - сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск.
Однако в ВСУ считают, что эта тишина не является долгой. Скорее всего противник через несколько дней, возможно и раньше, возобновит свои наступательные действия на этом направлении.
Отдельно Евлаш пояснил, что сейчас мы видим ежедневные цифры, которые озвучивает наш Генеральный штаб по потерям вооружения военной техники и в пехоте. Причиной этих потерь являются попытки россиян штурмовать заминированные позиции.
"Конечно, это очень существенные потери, в том числе и личного состава, даже те же самые "Шторм Z", они отказываются от выполнения задачи, поскольку их используют просто как такие отряды для разминирования на этом направлении", - добавил Евлаш.
Сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил.
До этого командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что наступление россиян на Купянском направлении возобновилось. Оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол.
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