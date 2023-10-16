ua en ru
Пн, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВСУ рассказали, почему россияне перестали вести наступление на Лиманском направлении

Луганская область, Понедельник 16 октября 2023 19:37
UA EN RU
В ВСУ рассказали, почему россияне перестали вести наступление на Лиманском направлении Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска перестали вести наступление на Лиманском направлении из-за того, что Силы обороны Украины оказали им сильное сопротивление. Однако оккупанты могут возобновить атаки уже в течение нескольких дней.

Об этом рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Позавчера они (россияне - ред.) пытались проводить на Лиманском направлении свои наступательные действия, однако натолкнулись на яростное сопротивление Сил обороны Украины, на наши мощные взрывные заграждения", - говорится в заявлении.

Евлаш пояснил, что россияне и сами об этом неоднократно сообщали, что их наступлению очень сильно мешает плотная минно-взрывная полоса, через которую не так просто пройти их технике и их пехоте.

"Кроме того, что обычные фортификационные оборудования там достаточно надежные, мы имеем мощный укрепрайон на том направлении. Поэтому противник "получив по зубам", отошел, откатился сейчас назад для перегруппировки и восстановления своих потерь", - сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск.

Однако в ВСУ считают, что эта тишина не является долгой. Скорее всего противник через несколько дней, возможно и раньше, возобновит свои наступательные действия на этом направлении.

Россияне на себе ощущают последствия штурмов заминированных позиций

Отдельно Евлаш пояснил, что сейчас мы видим ежедневные цифры, которые озвучивает наш Генеральный штаб по потерям вооружения военной техники и в пехоте. Причиной этих потерь являются попытки россиян штурмовать заминированные позиции.

"Конечно, это очень существенные потери, в том числе и личного состава, даже те же самые "Шторм Z", они отказываются от выполнения задачи, поскольку их используют просто как такие отряды для разминирования на этом направлении", - добавил Евлаш.

Бои на Лимано-Купянском направлении

Сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил.

До этого командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что наступление россиян на Купянском направлении возобновилось. Оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Луганск Донецкая область Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока