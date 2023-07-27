ВСУ начали "значительную операцию" на востоке Запорожской области: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска продолжали наступательные операции вблизи Сватового 26 июля. Российские источники утверждали, что части российского 7-го мотострелкового полка (11-й армейский корпус, Балтийский флот) провели успешные наступательные операции в направлении Куземовки (13 км северо-западнее Сватового).

В Минобороны России утверждали, что подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (2-я общевойсковая армия Центрального военного округа) продолжали наступление в районе Сергеевки (12 км юго-западнее Сватового) и продвинулись на фронте шириной в три километра на глубину 2700 метров.

Некоторые российские источники утверждали, что российские войска захватили Надежду (16 км к западу от Сватового), в то время как другой военный блогер утверждал, что позиционные бои продолжаются на линии Надежда-Новогоровка (15 км юго-западнее Сватового) и что нет подтверждений тому, что русские войска взяли Надежду.

ISW не заметила визуального подтверждения того, что русские войска захватили Надежду. Украинский Генштаб также сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к югу от Новоселовского (14 км к северо-западу от Сватового).

Российские войска продолжали наступательные операции вблизи Кременной и добились побед 26 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 25 июля, показывают, что российские войска продвинулись к югу от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной).

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы продвинулись к западу в районе Серебрянского леса (10 км юго-западнее Кременной) и что российские войска атаковали украинские силы из Шипиловки (9,5 км юго-восточнее Кременной) в направлении Белогоровки (12 км к югу от Кременной). Российский военный блоггер утверждал, что продолжаются позиционные бои у балки Журавка (к северо-западу от Кременной) и Торского (15 км к западу от Кременной).

Бои на Донбассе

Украинские войска вели наступательные действия в районе Бахмута и не предпринимали никаких подтвержденных наступлений 26 июля. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают вести успешные наступательные действия на южном фланге Бахмута.

Маляр и глава Донецкой областной военной администрации Украины Павел Кириленко сообщили, что бои продолжаются вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута), Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).

Несколько российских военных блоггеров утверждали, что продолжаются бои за высоту к западу от Клещиевки, но российские войска все еще контролируют сам поселок. Российский "военкор" 25 июля заявил, что одна четверть Клищиевки подвергается атакам и что подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады (ВДВ), 4-й мотострелковой бригады (2-й корпус армии так называемой "ЛНР") и артиллерийские подразделения округа продолжают отбивать украинские атаки под Клищиевкой.

Министерство обороны России и российский военный блоггер утверждали, что российские силы отразили украинские атаки у Белогоровки (20 км северо-восточнее Бахмута), Берховки (6 км северо-западнее Бахмута), Дубово-Василовки (6 км северо-западнее Бахмута) и Раздолевки (18 км северо-восточнее Бахмута).

Российские войска совершили наземные атаки вокруг Бахмута и не предпринимали никаких подтвержденных или заявленных наступлений 26 июля. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки к северу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута), к северу от Клещиевки, к востоку от Ступочек (12 км к юго-западу от Бахмута), у Дилиевки (15 км к юго-западу от Бахмута). Бахмута) и восточнее Дружбы (18 км юго-западнее Бахмута).

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута), Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и Клищиевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 июля, якобы показывают, как украинские силы наносят удар по неопределенному чеченскому пехотному подразделению к северу от Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута). На кадрах, опубликованных 26 июля, якобы видно, как подразделения специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Рысь" эвакуируют раненых российских военных вблизи Бахмута и подразделения 58-го отдельного батальона спецназа, действующего на Бахмутском направлении.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии города Авдеевка-Донецк и не предпринимали подтвержденных или заявленных наступлений 26 июля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Авдеевки и Марьинки (на юго-западной окраине города Донецка).

26 июля российский военный блогер опубликовал кадры неустановленной даты и утверждал, что недавно штурмовые подразделения 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР" захватили украинскую позицию вблизи Авдеевки.

Российское Минобороны утверждало, что российские силы отразили украинские атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк и что украинские силы не продвигались 26 июля. Российское Минобороны утверждало, что российские силы отразили украинские атаки возле Северного (6 км к западу от Авдеевки), Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки), Марьинки.

"Южная ось"

Украинские войска 26 июля продолжили наступательные действия на западе Донецкой области и преуспели к югу от Великой Новоселки. Геолокационные кадры захвата украинскими войсками пленных 247-го гвардейского десантно-штурмового полка (7-й дивизии ВДВ) в Старомайорском (9 км к югу от Великой Новоселки) показывают, что украинские войска продвинулись к северо-восточной части населенного пункта.

Украинские военные подтвердили, что украинские войска преуспели под Старомайорским, а спикер Таврической группировки войск ВС Украины майор Валерий Шершень сообщил, что украинские штурмовые подразделения продвинулись вдоль линии фронта около Старомайорского по фронту полкилометра в ширину и 750 метров.

Российские "военкоры" также сообщали, что украинские войска ведут штурм Старомайорского, но утверждали, что ситуация сложная, и опроверг сообщения об украинском продвижении. Российский батальон "Восток", активно действующий на западе Донецкой области, предупредил, что вероятность того, что украинские силы могут полностью захватить Старомайорское и использовать новые позиции, чтобы угрожать охватить Урожайное (непосредственно на востоке).

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции в западной части Донецкой области 26 июля, но не достигли никаких заявленных или подтвержденных достижений. В Генштабе Украины заявили, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции под Старомайрским.

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска контратаковали в направлении Ровно (10 км к юго-западу от Великой Новоселки), но не смогли продвинуться. Другой российский военкор также утверждал, что российские силы немедленно контратаковали после украинской атаки вблизи Старомайорского и отбросили украинские войска на исходные позиции.

Украинские войска 26 июля развернули значительную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и продвинулись к югу от Орехова. В Минобороны России утверждали, что украинские войска совершили "массированную атаку" тремя батальонами, усиленными танками, на Ореховском направлении, а один военный блоггер утверждал, что в атаке участвовало более 80 единиц бронетехники, хотя ISW не может подтвердить, что атака имела место в таком масштабе, и российские заявления, вероятно, преувеличены.

Несколько российских "военкоров" также утверждали, что украинские войска начали механизированную атаку на Роботине, которой удалось пробить российскую оборону на нескольких участках перед элементами 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот), 71-го мотострелкового полка (42-а 58-я Общевоенная армия Южного военного округа и формирование спецназа "Осман" отразили атаку и стабилизировали ситуацию.

Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись примерно на 2,5 км северо-восточнее Роботиного, а дополнительные геолокационные кадры показывают заброшенные боевые бронированные машины Bradley южнее и в пределах 2 км восточнее Роботиного.

Российские источники значительно расходились по размеру украинской атаки и потерь, утверждая, что в атаке было использовано от 30 до 80 единиц бронетехники. Большое расхождение в заявлениях россиян о масштабах операции свидетельствует о том, что результаты атаки до сих пор неясны, а тактическая ситуация на месте остается очень сложной. Российские источники также утверждали, что украинские войска безуспешно пытались продвинуться юго-западнее Орехова в районе Лугового и что российские войска продолжают держать оборону в районе линии Пятихатки-Жеребрянки.

26 июля российские войска совершили ограниченные и неудачные наземные атаки на западе Запорожской области. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции к северо-востоку от Роботиного.

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