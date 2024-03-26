ВСУ в районе Авдеевки получили еще 3 внедорожника от Favbet Foundation

Автомобили Toyota Hilux и два Ford Ranger отправлены в подразделения ВСУ помогать выполнять боевые задания на Авдеевском направлении.

В целом, с начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы и другие Силы обороны страны получили уже 280 автомобилей при содействии Favbet Foundation, в том числе 53 новых пикапа Peugeot в рамках проекта "Армія дронів" президентской фандрайзинговой платформы UNITED24.

Фонд Favbet Foundation является активным участником проекта "Армія дронів" Министерства цифровой трансформации. Он, в частности, является одним из крупнейших донаторов проектов UNITED24 по закупке FPV-дронов.

Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступили 650 дронов разного типа, в том числе ударного.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны переданы сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии Favbet Foundation по состоянию на январь 2024 года составила уже более 300 млн грн.