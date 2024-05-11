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ВСУ провели испытания наземных дронов. Что о них известно (фото)

Фото: украинские военные испытали наземные дроны "Махно" (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные провели испытания многофункциональных наземных дронов. Они получили название "Махно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"В 108-й бригаде ТРО прошли испытания наземных дронов. Испытания прошли успешно. В ближайшее время наземные дроны пройдут проверку боевой работой", - говорится в сообщении.

Что известно о наземных дронах

На сегодняшний день есть шесть модификаций наземных дронов: минировальные, разминировочные, логистические (для доставки провианта, воды, боеприпасов, древесины и т.п.), эвакуационные и штурмовые.

"Все наши дроны имеют одно название - "Махно". В честь легендарного Нестора Махно, который вместе со своими побратимами, знатно бил в этих краях большевиков. Разработке дронов мы обязаны инициативе снизу. Конструирование, сварку, электронику и необходимое программирование - все самостоятельно сделали наши воины", - отметил офицер с боевым псевдо "Дискус".

 

По его убеждению, в современных боевых условиях эти средства приобретают большое значение, ведь позволяют обезопасить жизнь военнослужащих и одновременно успешно выполнить боевые задачи.

Участие дронов в войне в Украине

Дроны играют большую роль во время боевых действий в Украине после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

В частности, в Украине создали целый флот морских БПЛА, в состав которого вошли беспилотники морского назначения Magura V5.

Отметим, что Magura V5 нанесли ущерб Черноморскому флоту России на 500 млн долларов. Они часто участвуют в операциях украинских сил, связанных с поражением кораблей РФ.

Добавим, что на счету Magura V5 российский ВДК, патрульные и ракетные катера и корабль "Сергей Котов".

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