RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ провели успешную операцию под Бахмутом, - британская разведка

Фото: ВСУ оттеснили уголовников "Вагнера" от линии снабжения Бахмута (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

ВСУ оттеснили россиян от одной из линий снабжения Бахмута. У группы "Вагнер" наблюдаются проблемы с личным составом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, бои за Бахмут продолжаются, хотя количество атак российских войск по сравнению с последними неделями сократилось.

По данным британской разведки, одним из ключевых достижений ВСУ стала операция по оттеснению российских боевиков группы "Вагнера" с маршрута 0506. Эта второстепенная проселочная дорога стала важной линией снабжения для украинских защитников. Группа "Вагнер" ранее находилась в пределах нескольких сотен метров от маршрута.

При этом 26 марта российские СМИ заявили, что "Вагнер" взял под полный контроль заводской комплекс АЗОМ к северу от центра Бахмута. "Тем не менее, этот район, вероятно, остается спорным, как это было в течение последних двух недель", - говорится в сообщении.

Теперь, когда группа "Вагнер" подтвердила освобождение не менее 5000 уголовников, нехватка состава препятствует наступательным усилиям России в этом секторе, отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что атака российских войск на город Бахмут на Донбассе практически застопорилась. В первую очередь, это результат крайнего истощения российских сил.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВагнеровцы