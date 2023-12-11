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ВСУ провели успешные локальные контратаки возле Авдеевки, - британская разведка

Степовое, Понедельник 11 декабря 2023 11:19
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ВСУ провели успешные локальные контратаки возле Авдеевки, - британская разведка Фото: ВСУ провели успешные локальные контратаки возле Авдеевки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Авдеевка остается ареной самых ожесточенных боевых действий на фронте. Украинские военные провели ряд локальных контратак возле Степового на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Согласно официальным данным, опубликованным Украиной, в некоторые дни около 40 процентов всех боевых столкновений происходило именно на Авдеевском направлении.

Российские штурмы в большинстве характеризуются атаками пехоты. В основном на штурмы бросают подразделения "Шторм-Z".

Британская разведка заявляет, что украинские силы провели ряд удачных контратак вблизи Степового.

"Украинские подразделения, вероятно, провели успешные локальные контратаки, лишив российских войск полного контроля над селом Степовое. Именно здесь Россия пытается одной частью движения в клеще охватить Авдеевку и ее хорошо защищенную промышленную зону", - говорится в строительстве.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

По словам украинского командования, потери россиян в Авдеевке больше, чем в Бахмуте. По предварительным данным, оккупанты потеряли там более 10 тысяч солдат.

Украинские военные объясняли, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не "возьмут" территорию Авдеевского коксохимического. Сейчас завод контролируют ВСУ.

По состоянию на утро 9 декабря в Авдеевке остается более 1200 человек, наибольшей проблемой остается логистика в город.

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