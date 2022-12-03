ВСУ провели учения на границе с Беларусью (видео)

Украинские военные провели учения вблизи границы с Беларусью. В ходе тренировок они отработали слаженность действий пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка в Telegram.

Он рассказал, что в учениях принимали участие 120 отдельная бригада теробороны и подчиненные воинские части.

Во время тренировок были проверены тактические умения, слаженность действий в работе офицеров управления и пехотных подразделений. Также отрабатывалось движение тяжелой техники по понтонам и улучшение работы артиллерии.

В результате учений военные выполнили все задания по отражению возможного наступления врага.