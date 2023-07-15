ВСУ продвигаются на всех участках фронта: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременной 14 июля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции к востоку от Невского (18 км к северо-западу от Кременной) и Тернов (16 км к западу от Кременной), вблизи Новосадового (17 км к северо-западу от Кременной), и к западу от Дибровы (6 км к юго-западу от Кременной).

13 июля российский военный блоггер заявил, что российские войска продолжали успешные наземные атаки вблизи Торского (15 км к западу от Кременной) и частично контролируют поселение, хотя ISW не наблюдало визуального подтверждения того, что российские войска находятся в Торском.

Он также утверждал, что российские подразделения 80-го гвардейского танкового полка (90-я гвардейская танковая дивизия, ЦВО) 13 июля совершили штурм лесных массивов вблизи Кременной. Другой российский "военкор" поделился кадрами 14 июля, на которых якобы видно, как элементы 2-го батальона 74-й ОМСБр (41-й общевойсковой армии ЦВО) атакуют украинские позиции в районе Серебрянского леса к югу от Кременной.

Министерство обороны (МО) России 14 июля заявило, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Невского и Белогоровки (12 км к югу от Кременной), а также в других неопределенных районах на сватовском направлении. Некоторые российские "военкоры" утверждали, что российские войска захватили Новоселовское (16 км северо-западнее Сватового) 13 июля после того, как украинские войска отступили из населенного пункта, хотя другие военные блоггеры утверждали, что российские войска продолжают наступательные операции для захвата населенного пункта по состоянию на 14 июля.

ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что российские силы добились дальнейших успехов в Новоселовском или что они полностью захватили населенный пункт.

Бои на Донбассе

Украинские силы продолжали наземные атаки и, как сообщается, 14 июля продвинулись в район Бахмута. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха на направлении Белая Гора-Андреевка (9-15 км юго-западнее Бахмута).

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что украинские войска продвигаются вблизи самого Бахмута и сохраняют инициативу вокруг города. Череватый также сообщил, что украинские силы продолжают усилия по максимальному увеличению потерь россиян при сохранении боеспособности украинских сил.

Министерство обороны России (МО) утверждало, что российские войска отразили украинскую атаку вблизи Григоровки (8 км к северо-западу от Бахмута). Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска совершили атаки вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута) и близ Берховки (6 км северо-западнее Бахмута).

13 июля российские военные блоггеры заявили, что российские войска отразили украинские атаки с высот вблизи Клищиевки, района канала и дамбы возле Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута) и близ Ягодного (2 км севернее Бахмута).[40] Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Берховки. На кадрах, опубликованных 13 июля, якобы видно, что на Бахмутском направлении действуют подразделения 200-й ОМСБр (14-й армейский корпус Северного флота), а в районе Клещиевки – подразделения 4-й ОМСБр (2-й армейский корпус так называемой "ЛНР" ").

Украинские и российские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк 14 июля. Российские источники утверждали 13 июля, что украинские силы удерживают ранее оккупированный Россией район "Зверинец" юго-восточнее Марьинки (на юго-западной окраине города Донецк).

Связанный с Кремлем военный блоггер заявил, что украинские войска в течение недели отражают российские атаки в районе "Зверинца". 13 июля российские "военкоры" заявили, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Красногоровки (9 км к северу от Авдеевки) и Северного (6 км к западу от Авдеевки).

Представитель Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень сообщил, что россияне продолжают сосредоточивать наступательные действия на авдеевском и марьинском направлениях.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки), Марьинки и Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки).[47] Российский милблогер утверждал, что российские силы совершили атаки юго-западнее Авдеевки и вблизи Новокалинового (11 км северо-западнее Авдеевки).

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 13 июля заявил, что силы чеченского "Ахмата" перебрасываются с Марьинки на неопределенный "более сложный" участок линии фронта. 13 июля российский "военкор" заявил, что вблизи Марьинки действуют подразделения 150-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия Южного военного округа).

"Южная ось"

Украинские силы продолжали контрнаступательные операции вдоль западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и, как сообщается, добились ограниченных успехов 14 июля. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска прорвали российские оборонные линии севернее Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки) вдоль балки Грушева и наступая на линии Приютное - Старомайорское.

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский также заявил, что украинские войска пытаются прорвать российские линии в районе Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки). Спикер Восточной группировки войск РФ Олег Чехов заявил, что российские силы отразили украинские диверсии и попытки разведки вблизи Новодонецкого (12 км юго-восточнее Великой Новоселки) и Ровно (10 км юго-западнее Великой Новоселки). Спикер ВСУ майор Валерий Шершень также сообщил, что украинские войска отразили контратаку россиян вблизи Ровно.

Украинские войска продлили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, 14 июля продвинулись на этом направлении. Заместитель начальника Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович отметил, что украинские войска ведут наступательные действия в с. Мелитопольском (запад Запорожской области) направлении и продвинулись к югу и юго-востоку от неустановленного места на этом направлении более 1700 метров.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы продвинулись в направлении Роботино (10 км к югу от Орехова) и находятся в пределах одного километра от окрестностей населенного пункта, а другие российские источники утверждали, что украинские войска продолжают наступать на Роботино. В Минобороны РФ подчеркнули, что самые ожесточенные бои на этом направлении идут ночью вблизи Роботиного.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделения чеченского батальона "Восток-Ахмат" (291-й мотострелковый полк 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) держат оборону в районе Орехова. Российские "военкоры" также утверждали, что украинские войска продолжали ограниченные разведывательные действия и наземные атаки вдоль линии Пятихатки-Жеребрянки, примерно в 25 км юго-западнее Орехова.

14 июля русские войска продолжали регулярные обстрелы и разведку в Херсонской области. В Херсонской ОГА сообщили, что за минувшие сутки российские войска 76 раз обстреляли западный (правый) берег Херсонской области, выпустив 487 снарядов.

Украинские источники сообщали о российских артиллерийских ударах по нескольким населенным пунктам Бериславского района. Представитель Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские контрбатарейные огневые уничтожили четыре российские системы радиоэлектронной борьбы и три диверсионно-разведывательных группы на восточном (левом) берегу Херсонской области и российские войска продолжают попытки восстановить позиции, потерянные при затоплении. после взрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции (КГЭС)

Российские источники утверждают, что российские войска уничтожили несколько украинских катеров у Антоновского моста на восточном берегу, но в другом ситуация у моста остается без изменений.

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