ВСУ продвигаются в направлении Мелитополя и Бердянска: карты боев от ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

30 июля российские войска продолжали наступление на линии Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не добились. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели неудачные наступательные действия к востоку от Берестового (20 км северо-западнее Сватового), а также вблизи Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватового) и Белогоровки (12 км южнее Кременной).

Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что на линии Сватово-Кременная произошло семь боевых столкновений и российские войска пытаются перехватить инициативу в этом районе.

Министерство обороны (МО) России утверждало, что подразделения Западной группировки войск РФ продолжали наступательные действия в направлении Новоселовского (16 км северо-западнее Сватового) и продвинулись на 300 метров вглубь украинской обороны. Российский военный блоггер утверждал, что на прошлой неделе российские войска создали плацдарм на западном (правом) берегу реки Жеребец близ Кармазиновки (13 км юго-западнее Сватового) и продвинулись вдоль фронта шириной 8 км и глубиной 7 км.

Он также утверждал, что российские войска атакуют украинскую оборону в районе Серебрянского леса к югу от Кременной и вблизи Торского (14 км к западу от Кременной), хотя он признал, что российские войска не в состоянии делать значительные попытки захватить Торское.

Российские источники утверждали, что подразделения 252-го мотострелкового полка (3-я мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии Западного военного округа) участвуют в текущих наступательных операциях России на линии Сватово-Кременная.

Украинский чиновник предположил, что усиление российской наступательной активности на линии Сватово-Кременная является частью подготовленной крупной наступательной операции. 29 июля Череватый заявил, что российские войска планировали провести "стратегическую" операцию на купянском направлении этим летом и считают ее "большим наступлением".

Череватый добавил, что российские войска опираются на имеющиеся соединения и подразделения пехоты, ВДВ и БАРС (Боевого резерва России), а также военизированные формирования, такие как "Ветераны" и "Тигр", и неопределенные чеченские силы "Ахмат" для проведения этой наступательной операции.

Российские войска добились лишь ограниченных успехов после усиления наступательной активности в этом районе, и ISW не наблюдала визуального подтверждения недавних российских заявлений о значительном продвижении вдоль линии Сватово-Кременной. Возможно, российские войска недавно усилили наступательную активность на этом направлении, чтобы воспользоваться преимуществами оперативной сосредоточенности Украины на более критических участках фронта, но вряд ли добьются значительного прогресса в наступлении.

Российские источники утверждали, что украинские войска вели наземные атаки на линии Сватово-Кременная, но не продвигались. В Минобороны России утверждали, что подразделения российской центральной группировки войск отразили три украинских атаки вблизи Ковалевки (10 км юго-западнее Сватового) и в районе Серебрянского леса.

Бои на Донбассе

Украинские войска 30 июля продолжали наступательные действия в районе Бахмута и не добились подтвержденных успехов. Украинские военные источники сообщили, что украинские войска достигают небольших, но постоянных успехов на южном фланге Бахмута, и что российские войска продолжают взимать резервы в этот район.

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска продолжали наземные атаки юго-западнее Бахмута в районе Клищиевки (6 км юго-западнее), а один "военкор" сообщил, что российские силы отступили к востоку от железнодорожного пути в районе Клищиевки.

Несколько российских источников расширили кадры, на которых якобы видно, как элементы батальона "Привидение" 4-й ОМСБр так называемой "ЛНР" атакуют украинские позиции в окрестностях Клищиевки. Российские военные блоггеры также утверждали, что украинские войска продолжали атаковать российские позиции северо-западнее Бахмута близ Миньковки (15 км северо-западнее), Берховки (1 км северо-западнее), Богдановки (6 км северо-западнее), Ягодного (1 км к северо-западу) и Дубово-Василовки (6 км к северо-западу).

30 июля российские войска не совершали никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в районе Бахмута. Российские и украинские источники сообщили, что российские войска продолжают сдерживать украинское продвижение к юго-западу и северо-западу от Бахмута. Украинский Генштаб, в частности, не подтвердил никаких российских наземных обстрелов вблизи Бахмута в течение дня.

30 июля российские войска продолжали наземные атаки на юго-западные окраины города Донецка, но не добились никаких заявленных или подтвержденных успехов. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Марьинки и Победы (оба на юго-западной окраине Донецка).

Представитель украинской Таврической группировки войск майор Валерий Шершень 30 июля отметил, что российские войска ужесточили штурмовые действия в Марьинке и интенсивнее используют штурмовые отряды "Шторм-З".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска усилили использование танков и БМП во время штурма Марьинки. Российские военные блоггеры утверждали, что бои продолжались на западной окраине Марьинки, но российские войска не смогли продвинуться.

"Южная ось"

Украинские войска вели контрнаступательные действия вдоль западной Донецко-восточной границы Запорожской области, но не предпринимали подтвержденных наступлений 30 июля. 29 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска постепенно продвигаются по бердянскому направлению (западный Донецк-восточный Запорожская область). Представитель российской Восточной группировки войск Олег Чехов и другой российский источник заявили 30 июля, что российские войска отразили украинские атаки в направлении Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и Старомайрского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Российские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и, как утверждали, наступали 30 июля. Российские военные блоггеры утверждали, что подразделения 218-го танкового полка (127-я мотострелковая дивизия 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа) 60-я мотострелковая бригада (5-я общевойсковая армия, Восточный военный округ) и подразделения "Шторм-З" 114-го мотострелкового полка (127-я мотострелковая дивизия, 5-я общевойсковая армия, Восточный военный округ) контратаковали в районе Старомерского и потеснили украинские силы.

"Военкоры" утверждали, что подразделения 247-го десантно-штурмового полка (7-й дивизии ВДВ) также проводили штурмовые действия возле Старомайорского, но после атаки отступили для восстановления боеспособности, тогда как другой военный блогер утверждал, что это формирование все еще находится в Старомоерском. Различные утверждения россиян о местонахождении 247-го полка ВДВ могут свидетельствовать о том, что подразделение понесло значительные потери, пытаясь восстановить утраченные позиции в Старомайорском.

Российский источник ошибочно сравнил усилия Украины по увольнению Старомайорского с украинским контролем над Пятихатками. Источник утверждает, что российские силы каждый день обстреливают украинские позиции в Старомайорском, но украинские силы отказываются отступать.

Он проводит неточное сравнение между ситуациями в Старомайорском и Пятихатках, поскольку у российских сил гораздо глубже и сложнее линии обороны на западе Запорожской области, чем на западе Донецкой области, а рельеф местности и общий состав российских и украинских сил отличаются.

Украинские войска вели наступательные действия в западной Запорожской области, но 30 июля не совершили подтвержденного наступления. 29 июля Маляр сообщила, что украинские войска постепенно продвигаются по мелитопольскому направлению (на западе Запорожской области).

Российский военный блоггер утверждал, что на прошлой неделе украинские войска продвинулись к северо-востоку от Роботино (10 км к югу от Орехова) в направлении Вербового (17 км к юго-востоку от Орехова). Министерство обороны России (МО) и другие российские источники утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Роботиного.

Российские силы совершили ограниченные наземные атаки в западной Запорожской области и достигли наступления 30 июля. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска контратаковали вблизи Роботиного и восстановили ранее утраченные позиции северо-восточнее села.

На кадрах, распространенных 29 и 30 июля, якобы видно, как на запорожском направлении действуют подразделения спецподразделения "Осман", а вблизи Роботиного действуют подразделения 71-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа).

Кажется, российские силы не желают или не могут принудительно останавливать и обыскивать нейтральные суда, следующие в Украину через Черное море, несмотря на якобы выдвинутые для этого условия. 30 июля опубликованы изображения военно-морского флота, показывающие, что три гражданских корабля сообщают о пункте назначения в Украину через систему автоматической идентификации (AIS) и плывут в Украину без остановки и обыска Черноморским флотом России.

Ранее ISW прогнозировала, что российские военно-морские элементы в Черном море, похоже, устанавливали условия для остановки и обыска нейтральных судов по желанию, и российские СМИ сообщили несколько таких случаев в течение последней недели. Сообщения о трех гражданских кораблях, которые беспрепятственно приплыли в Украину, могут свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо не в состоянии проводить такие обыски.

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