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ВСУ продвигаются в Николаевской области: вошли в еще одно село под Снигиревкой

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Николаевская область, Четверг 10 ноября 2022 18:27
ВСУ продвигаются в Николаевской области: вошли в еще одно село под Снигиревкой Фото: ВСУ вошли в село Тамарино в Снегиревском районе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные вошли в село Тамарино в Снегиревском районе Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинских бойцов и местные медиа.

Наши защитники также обнародовали фотографии с поднятием украинского флага в Тамарино.

ВСУ продвигаются в Николаевской области: вошли в еще одно село под СнигиревкойВСУ продвигаются в Николаевской области: вошли в еще одно село под Снигиревкой

Напомним, ранее украинские защитники сообщили об освобождении Снигиревки в Николаевской области. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что Николаев уже начал готовить гуманитарную помощь для населенного пункта.

Кроме того, украинские бойцы смогли занять Васильевку, Павловку и Евгеньевку Николаевской области.

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