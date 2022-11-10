ВСУ продвигаются в Николаевской области: вошли в еще одно село под Снигиревкой

Украинские военные вошли в село Тамарино в Снегиревском районе Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинских бойцов и местные медиа .

Наши защитники также обнародовали фотографии с поднятием украинского флага в Тамарино.

Напомним, ранее украинские защитники сообщили об освобождении Снигиревки в Николаевской области. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что Николаев уже начал готовить гуманитарную помощь для населенного пункта.

Кроме того, украинские бойцы смогли занять Васильевку, Павловку и Евгеньевку Николаевской области.

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