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ВСУ продвигаются в Луганской области, а оккупанты укрепляются на юге: карты боев

Фото: ВСУ продолжают наступательные действия в районе Сватово и Кременной (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска пытаются укрепить оборону в Херсонской области, чтобы удержать позиции. Однако украинские бойцы блокируют оккупантов на правом берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Восточная ось

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на востоке Харьковской области и западе Луганской области. ВСУ продвигаются на линии Сватово-Кременная. Об этом свидетельствуют даже заявления самих оккупантов.

По некоторым источникам, подразделения ВСУ нанесли мощный удар возле Макеевки в Луганской области, в результате чего погибли около 500 российских мобилизованных.

Донецкая область

Это направление фронта остается самым сложным. Российские блоггеры заявили, что 155-я бригада морской пехоты РФ

Однако известно, что в районе Бахмута, Угледара и Авдеевки продолжают интенсивные бои.

Херсонская область

Российские войска продолжают укрепляться на правом и левом берегу Днепра. Однако украинские защитники блокируют врага и не дают ему продвигаться.

При этом оккупанты массово выселяют и депортируют жителей Херсонской области, заявляя об угрозе со стороны украинских войск. По данным ISW,

Напомним, в Генштабе сообщили, что украинские бойцы разгромили батальон "Ахмат" во временно оккупированном Лисичанске.

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