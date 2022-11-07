ВСУ продвигаются в Луганской области, а оккупанты укрепляются на юге: карты боев

Российские войска пытаются укрепить оборону в Херсонской области, чтобы удержать позиции. Однако украинские бойцы блокируют оккупантов на правом берегу Днепра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на востоке Харьковской области и западе Луганской области. ВСУ продвигаются на линии Сватово-Кременная. Об этом свидетельствуют даже заявления самих оккупантов.
По некоторым источникам, подразделения ВСУ нанесли мощный удар возле Макеевки в Луганской области, в результате чего погибли около 500 российских мобилизованных.
Это направление фронта остается самым сложным. Российские блоггеры заявили, что 155-я бригада морской пехоты РФ
Однако известно, что в районе Бахмута, Угледара и Авдеевки продолжают интенсивные бои.
Российские войска продолжают укрепляться на правом и левом берегу Днепра. Однако украинские защитники блокируют врага и не дают ему продвигаться.
При этом оккупанты массово выселяют и депортируют жителей Херсонской области, заявляя об угрозе со стороны украинских войск. По данным ISW,
Напомним, в Генштабе сообщили, что украинские бойцы разгромили батальон "Ахмат" во временно оккупированном Лисичанске.
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