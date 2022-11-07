ВСУ продвигаются в Луганской области, а оккупанты укрепляются на юге: карты боев

Восточная ось

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на востоке Харьковской области и западе Луганской области. ВСУ продвигаются на линии Сватово-Кременная. Об этом свидетельствуют даже заявления самих оккупантов.

По некоторым источникам, подразделения ВСУ нанесли мощный удар возле Макеевки в Луганской области, в результате чего погибли около 500 российских мобилизованных.

Донецкая область

Это направление фронта остается самым сложным. Российские блоггеры заявили, что 155-я бригада морской пехоты РФ

Однако известно, что в районе Бахмута, Угледара и Авдеевки продолжают интенсивные бои.

Херсонская область

Российские войска продолжают укрепляться на правом и левом берегу Днепра. Однако украинские защитники блокируют врага и не дают ему продвигаться.

При этом оккупанты массово выселяют и депортируют жителей Херсонской области, заявляя об угрозе со стороны украинских войск. По данным ISW,