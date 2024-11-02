ВСУ продвинулись в Волчанске и возле Суджи, РФ давит под Купянском и Кременной: карты ISW

Операция ВСУ в России

Украинские войска недавно немного продвинулись севернее Суджи на главном "украинском плацдарме" в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 31 октября, показывают, что ВСУ продвинулись на запад и в юго-западную часть Русского Поречья.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись восточнее н.п. Коренево возле н.п. Кремяное, но в ISW не нашли визуального подтверждения.

Российские источники рассказывали, что украинские войска продолжали штурмовые действия плацдарма, в том числе юго-восточнее Коренево возле Новоивановки и к югу от Суджи возле Плехово.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях в Глушковском районе 1 ноября.

1 ноября российские источники заявили, что ВСУ нанесли серию ударов с применением беспилотников по России той ночью. В Минобороны РФ заявили о якобы сбитии 83 украинских БПЛА над Курском, Брянском, Воронежем, Орловской и Белгородской областями и над оккупированным Крымом.

Российские источники утверждали, что украинские беспилотники нанесли удары по топливно-энергетическому комплексу в Уфе (Республика Башкортостан) и попали, но не повредили нефтебазу в Ставропольском крае, хотя на кадрах удара виден пожар на Ставропольской нефтебазе.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Украинские и российские войска недавно незначительно продвинулись в центре Волчанска Харьковской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 ноября, показывают, что ВСУ захватили российскую позицию на улице Зерновой в центре Волчанска, что указывает на то, что войска РФ также продвинулись к этой улице ранее, говорится в отчете.

31 октября и 1 ноября войска РФ продолжали атаки возле Липцев, в Волчанске и возле Волчанских Хуторов.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Кременной.

Геолокационные кадры от 1 ноября показывают, что путинские войска продвинулись в пределах западной части Петропавловки и северо-восточной части Тернов.

В Минобороны РФ 1 ноября заявили о захвате Кругляковки, между тем эксперты ISW оценивают, что захватчики оккупировали этот населенный пункт еще 31 октября.

Войска РФ также продолжали атаки вблизи Колесниновки, Загрызово, Лозового, Берестового, Вишневого, Дружелюбовки, Екатериновки, Грековки, Тернов и в районе Серебрянского леса 31 октября и 1 ноября.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях на Северском направлении 1 ноября.

Российский "военкор" утверждал, что авиация РФ наносит ежедневные удары на Северском направлении для поддержки 3-й общевойсковой армии.

Российские оккупанты совершили ограниченные наземные атаки вблизи Часового Яра 1 ноября, но не продвинулись.

Заместитель командира бригады ВСУ, которая действовала на этом направлении, сообщил, что захватчики ведут ежедневные штурмы небольшими группами, а пресс-секретарь Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова рассказала, что оккупанты атакуют украинские позиции группами по 2-3 солдата, и прячутся в лисьих норах или подвалах перед тем, как снова попытаться наступать.

Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов утверждал, что его подразделения якобы недавно продвинулись на 3 км мимо канала Северский Донец - Донбасс, и захватили часть дороги Часов Яр - Константиновка (T0504),

1 ноября продолжались бои на флангах Часового Яра и южнее этого города около Ступочек.

Российские оккупанты 1 ноября продолжали наступательные операции под Торецком, но никакого продвижения не имели.

В Минобороны РФ заявили о захвате н.п. Александрополь (юго-западнее Торецка) и н.п. Екатериновка (к северо-западу от Торецка), хотя в ISW не нашли подтверждения. Эксперты оценивают, что оккупанты находятся на расстоянии еще около 6 км к юго-востоку от окраины Екатериновки.

Заместитель начальника штаба батальона ВСУ, действовавший на Торецком направлении, сообщил, что в последнее время темпы штурма российской пехоты в этом районе замедлились, поскольку оккупанты отдыхают и восполняют потери личного состава.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 31 октября и 1 ноября войска РФ совершили ограниченные наземные атаки вблизи Торецка.

Российские оккупанты 1 ноября продолжили наступательные действия на Покровском направлении, но продвижения не имели.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продолжают продвигаться за Селидово и Вишневое, хотя в ISW не заметили визуальных доказательств этих утверждений.

Российские и украинские источники сообщали, что бои продолжались вблизи Сухой Балки, Гродовки, Луча, Миролюбовки, Лисовки, Новогродовки, Крутого Яра, Николаевки и Вишневого 31 октября и 1 ноября.

Сообщается, что 1 ноября российские захватчики продвинулись в направлении Курахово.

Российские источники ISW утверждали, что войска РФ продвинулись дальше на запад к Новоселидовке и к северу от Волченки, и захватили Степановку и Ильинку (к северу от Курахово). Однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Представитель бригады ВСУ, которая действует вблизи Курахово, отметил, что ситуация в этом районе сложная, но украинские силы подготовили в Курахово оборонительные рубежи и укрепления, которые будут тормозить продвижение россиян к самому населенному пункту.

Российские и украинские источники ISW сообщали о продолжении боевых действий возле Нововодмитровки, Новоселидовки, Вознесенки, Кременной Балки, Островского, Волченки и Максимилиановки 31 октября и 1 ноября.

Сообщается, что российские оккупанты продвинулись на Угледарском направлении. Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись к северу и северо-востоку от Новоукраинки, к северу от Богоявленки и в н.п. Трудовое, хотя в ISW не нашли подтверждения.

Российские и украинские источники сообщали о боях вблизи Дальнего, Антоновки, Екатериновки, Елизаветовки, Трудового, Богоявленки, Шахтерского и Новоукраинки 31 октября и 1 ноября.

"Южная ось"

Ограниченные бои продолжались в западной части Запорожской области, в том числе вблизи Новоданиловки (севернее Работино) 31 октября и 1 ноября.

Российские захватчики продолжали атаки на левом берегу Херсонской области 31 октября и 1 ноября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

31 октября российский источник ISW заявил, что ВСУ нанесли удар с использованием беспилотника по российской радиолокационной станции "Подлет" около мыса Тарханкут в оккупированном Крыму 23 октября, и по состоянию на 31 октября войска РФ еще не эвакуировали станцию для ремонта.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 1 ноября проинформировали, что с начала суток на фронте произошло уже 126 боевых столкновений.

Кроме того, в военном командовании отметили, что российские оккупанты больше всего оказывали давление на двух направлениях в Донецкой области.