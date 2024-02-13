ВСУ продвинулись в районе Работино: карты ISW

Украинские войска восстановили тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной). Также продвинулись к юго-западу от Донецка. Российские войска продвинулись к востоку от Тернов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Российские и украинские войска недавно подтвердили успехи на линии Купянск-Сватово-Кременная. Видео с геолокацией, опубликованное 12 февраля, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к северо-западу от района Синьковка-озеро Лиман (к северо-востоку от Купянска).
Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 12 февраля, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Тернов (к западу от Кременной) и сейчас действуют в пределах двух километров от окраин самого Терного.
Видеозапись с геолокацией, опубликованная 11 февраля, показывает, что украинские войска восстановили некоторые тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной).
Украинские и российские источники сообщили о продолжающихся позиционных боях:
Российские войска продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 12 февраля.
Позиционные бои продолжались:
Сообщается, что российские войска продвинулись в Авдеевке на фоне продолжающихся позиционных боев вблизи города 12 февраля.
Позиционные бои также продолжались:
Украинские войска недавно незначительно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от города 12 февраля.
Видео с геолокацией, опубликованное 11 февраля, показывает, что украинские силы незначительно продвинулись к северо-востоку от Победы (юго-запад от Донецка).
Позиционные бои продолжались в районе Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки.
Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 12 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:
Украинские войска подтвердили продвижение на западе Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 12 февраля.
Видео с геолокацией, опубликованное 12 февраля, показывает, что украинские войска продвинулись к западу от Пятихаток (28 км к северо-западу от Работино) недалеко от Каменского, хотя это продвижение, вероятно, было недавним.
Генеральный штаб Украины заявил, что российские войска безуспешно атаковали на левом берегу Херсонской области недалеко от Крынков.
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