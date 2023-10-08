ВСУ продвинулись вблизи Бахмута и в западной части Запорожской области: карты ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Как пишут в отчете ISW, украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные атаки вблизи Синьковки и Ивановки в Харьковской области и Макеевки в Луганской области

Российские источники утверждали,, что российские войска провели “массированное” наступление в направлениях россияне продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и Лимана, а также продолжают наносить удары по переправам через реку Оскил в направлении Купянска.

Ситуация в Донецкой области

По данным ISW, ВСУ продолжили наступательные операции в Бахмутском направлении и, как сообщается, продвинулись к востоку от Андреевки. Генштаб сообщил, что ВСУ добились частичного успеха к востоку от Андреевки, а представитель Восточной группы войск Украины капитан Илья Евлаш заявил, что украинским силам удалось продвинуться в разных направлениях вокруг Бахмута на 100-300 метров за прошедшие сутки.

Российские блогеры утверждали, что украинские силы продолжали безуспешные попытки прорвать российскую оборону вблизи железнодорожной линии к востоку от Андреевки и Клещиевки.

7 октября российские войска продолжали контратаковать близ Бахмута, но не добились каких-либо подтвержденных территориальных завоеваний. Евлаш и Украинский генеральный штаб заявили, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к югу от Андреевки.

Прокремлевский блоггер утверждал, что российские войска контратаковали под Андреевкой.Россияне, действующие на отдельных участках фронта вблизи Клищевки, сталкиваются с трудностями из-за проблем со средствами связи, подкреплениями и отсутствием своевременных отчетов о реальной ситуации на поле боя.

Украинский генеральный штаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

Россияне заявили, что войска продолжили наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и, по сообщениям, продвинулись в Марьинке.

Милблогер также утверждал, что российские войска безуспешно атаковали южные подходы к Авдеевке и провели разведку боевыми действиями вблизи Дружбы (вероятно, имеется в виду населенный пункт в 10 км к северо-западу от Горловки, который находится к северо-востоку от Донецка), чтобы открыть новый район боевых действий

Российский новостной агрегатор заявил, что российские войска возобновили наступательные операции вблизи Красногоровки (5 км к западу от Донецка) и что боевые действия продолжаются на западных окраинах Марьинки.

"Южная ось"

По сообщениям ISW, 7 октября украинские войска продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области и, по сообщениям, продвинулись вперед. Украинские военные источники сообщили, что украинские силы добились частичного успеха к северу от Копани (5 км к северо-западу от Работино) и к северу от Новопрокоповки (2 км к югу от Работино).

Также российские войска провели ограниченные контратаки в западной части Запорожской области, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы сдерживают российские атаки к северо-востоку от Новопрокоповки. Российские источники утверждали, что российские войска провели несколько контратак к западу от Работино.

Российские блогеры продолжали выражать обеспокоенность по поводу потенциальных украинских операций в Херсонской области. Несколько российских источников утверждали, что украинские силы перебрасывают подразделения морской пехоты на фронт в Херсонской области, чтобы подготовиться к созданию позиций в рукаве реки Днепр.