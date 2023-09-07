ВСУ продвинулись на юге Украины: где идут самые ожесточенные бои

Как отметил спикер, Силы обороны имели успех южнее населенного пункта Роботино и западнее Вербового на Мелитопольском направлении. Воины закрепляют на достигнутых рубежах.

скриншот deepstatemap.live

На Бахмутском направлении Силы обороны также продолжают вести наступательные действия. ВСУ продвигаются к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

В свою очередь российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Также, по словам Ковалева, ВСУ сдерживают наступление врага на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и Орехово-Василовки", - добавил спикер.

ВСУ продвигаются на фронте

Летом наши бойцы усилили наступление в Запорожской области, бои идут сразу на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. По сообщениям некоторых СМИ, украинские защитники прорвали первую линию обороны оккупантов.

Также наши воины давят на противника на Бахмутском направлении. ВСУ продвигаются южнее Бахмута. Аналитики ISW считают, что украинские бойцы вытеснили войска РФ с позиций к югу от Бахмута.

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