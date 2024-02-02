ВСУ продвинулись к юго-западу от Старомайорского: карты ISW

Российские войска продвинулись к участку автомагистрали Р07 Купянск-Сватово к востоку от Табаевки. Также зафиксировано продвижение на северной окраине Авдеевки. На левом берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынков, продолжались позиционные бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Недавно российские войска подтвердили продвижение под Купянском на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 1 февраля. Видео с геолокацией, опубликованное 1 февраля, показывает, что российские войска продвинулись к участку автомагистрали Р07 Купянск-Сватово к востоку от Табаевки (юго-восток от Синьковки).
Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:
Позиционные бои продолжались близ Кременной 1 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:
Позиционные бои продолжались под Бахмутом 1 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжаются:
Российские войска недавно незначительно продвинулись в районе Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 1 февраля. Снимки геолокации, опубликованные 1 февраля, указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись в районе дач на северной окраине Авдеевки.
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались:
Представитель украинской бригады, действующей на Авдеевском направлении, заявил, что российские войска не меняют свою тактику на Авдеевском направлении и продолжают постоянные атаки пехоты в этом районе.
Российские войска недавно незначительно продвинулись к западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка 1 февраля.
Видеозапись с геолокацией, опубликованная 1 февраля, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от Георгиевки (к западу от Донецка).
Позиционные бои продолжаются:
Украинские войска недавно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 1 февраля. Видео с геолокацией, опубликованное 1 февраля, показывает, что украинские силы недавно продвинулись к юго-западу от Старомайорского (к югу от Великой Новоселки).
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили:
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 1 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили вблизи Вербового, Работино и Новопрокоповки (к югу от Работино).
Также позиционные бои продолжались на левом берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынков.
Российский блогер продолжал подчеркивать, что операции украинских беспилотников представляют значительную угрозу для российских войск на восточном берегу реки Днепр.
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