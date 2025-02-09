ВСУ продвинулись под Часовым Яром, враг давит возле Купянска, Лимана и Торецка: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ сохраняют позиции в Черкасской Конопельке (к юго-востоку от Суджи) в районе "украинского плацдарма" в Курской области по состоянию на 8 февраля.

Российские "военкоры" утверждали, что бои продолжаются к юго-востоку от Суджи возле Махновки, Черкасской Конопельки и Фанасеевки, и что войска РФ якобы проводят зачистку в близлежащих лесах.

Два российских блогера утверждали, что ВСУ контролируют Черкасскую Конопельку и Фанасеевку, но другой "военкор" утверждал, что российские и украинские силы удерживают позиции в Черкасской Конопельке.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 февраля, показывают, что войска РФ сохраняют позиции в южной части Черкасской Конопельки (к юго-востоку от Суджи).

Российский "военкор" рассказывал, что путинские войска удерживают позиции на АЗС "Лотос" вдоль трассы 38K-028 Суджа - Обоянь к юго-востоку от Суджи.

Другой российский блогер утверждал, что войска РФ якобы оттеснили ВСУ от опорных пунктов возле н.п. Свердликово (к западу от Суджи).

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

В Сумской областной военной администрации 7 февраля сообщили, что украинские защитники отбили российскую диверсионно-разведывательную группу в составе 13 солдат и частично отбросили ее за международную границу вблизи н.п. Середина-Буда Сумской области.

Российские захватчики 8 февраля продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. Войска РФ 7 и 8 февраля наступали вблизи Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 8 февраля, показывают, что россияне продвинулись на запад и северо-восток от Западного. 7 и 8 февраля российские захватчики наступали в районе Петропавловки.

Украинская бригада сообщила, что российские подразделения неудачно провели механизированный штурм размером в роту вблизи Первомайского (к востоку от Купянска), и что ВСУ во время штурма уничтожили 10 бронированных машин противника.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что оккупанты не полностью вытеснили украинские силы из Двуречной (к северу от Купянска), и что враг занимает лишь некоторые районы в северной части населенного пункта.

Войска РФ 8 февраля продолжали наступление на Боровом направлении, но не продвинулись. Российские оккупанты 7 и 8 февраля наступали в районе Загрызово, Лозовой, Копанок и Новоегоровки.

В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" сообщили, что российские захватчики атаковали в районе Новой Кругляковки (северо-восточнее Боровой) с применением 1 танка и 3 БТРов, а воины ВСУ уничтожили вражескую технику.

Украинский полк сообщил, что утром 7 февраля войска РФ осуществили механизированный штурм в направлении Лозовой, по меньшей мере численностью во взвод, и во время штурма украинские защитники уничтожили две БМП и один танк.

Войска РФ недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные кадры от 7 февраля показывают, что оккупанты продвинулись в северо-западную часть Ямполевки (северо-восточнее Лимана) и захватили поля к востоку от населенного пункта.

8 февраля Машовец сообщил, что российские оккупанты недавно захватили Терны (северо-восточнее Лимана).

7 и 8 февраля войска РФ вели наступательные действия к северо-востоку от Лимана в районе Ямполевки и Новолюбовки и в направлении Нового.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Войска РФ 8 февраля продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись. Российские оккупанты наступали в районе Белогоровки и Верхнекаменского 7 и 8 февраля.

В ОСУВ "Хортица" 8 февраля сообщили, что российские захватчики атаковали вблизи Белогоровки и Верхнекаменского при поддержке мототехники и бронетехники, во время атаки украинские защитники уничтожили 5 БТРов и 11 мотоциклов врага.

Командир украинской бригады, который действовал на Северском направлении, сообщил, что российские оккупанты используют танки, БМП, багги, мотоциклы и вездеходы (квадроциклы) для наступления, когда мерзлый грунт обеспечивает более стабильный рельеф, и способствуют меньшим атакам пехоты в теплую погоду, когда мягкий грунт затрудняет движение техники.

Силы обороны Украины недавно восстановили утраченные позиции в направлении Часового Яра. Геолокационные кадры от 7 февраля показывают, что ВСУ продвинулись вдоль трассы Т-0504 Бахмут - Константиновка к югу от Часового Яра.

Войска РФ атаковали в пределах и вблизи Часов Яра, возле Предтечино и Белой Горы 7 и 8 февраля.

Российский "военкор" утверждал, что продолжаются бои в микрорайонах Шевченко и Цех №2 на юге Часового Яра, и что путинские войска сосредотачивают удары в направлении трассы Т-0504.

8 февраля российский блогер заявил, что войска РФ продвинулись на участке 3,5 км в ширину и более 1,5 км в глубину к югу от Часового Яра, и захватили урочища Ступки и Крынички в этом районе. "Военкор" рассказывал, что путинские войска продолжают зачищать Новосеверный микрорайон (западная часть Часового Яра) и позиции к югу от Огнеупорного завода в центре Часового Яра.

Войска РФ недавно продвинулись на Торецком направлении. Опубликованные 8 февраля геолокационные кадры показывают, что оккупанты продвинулись по улицам Кузанва, Молодой Гвардии и Октябрьской в северной части города.

7 и 8 февраля российские захватчики продолжали атаковать возле Торецка и северо-восточнее Торецка в районе Крымского.

Российский "военкор" заявил 8 февраля, что ВСУ держат изолированные оборонительные позиции в Торецке, и что путинские войска могут потратить несколько недель на зачистку города.

Украинский офицер бригады, которая действовала в Торецке, доложил 8 февраля, что его части держатся на своих позициях в этом городе.

8 февраля украинские военные сообщили, что ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в окрестностях Торецка. Украинская бригада, которая действовала в этом районе, сообщила, что ВСУ также, вероятно, использовали беспилотники FPV, чтобы повредить российский вертолет Ми-8, который пытался эвакуировать пилота сбитого Су-25.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов сообщил, что для сбития самолета военные ВСУ использовали переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

8 февраля войска РФ продолжали наступательные действия на Покровском направлении. 8 февраля в Генштабе ВСУ опубликовали карту, на которой указано, что российские оккупанты продвинулись на северо-восток от Новокалиново и в центральную Барановку.

Российские захватчики наступали в районах Елизаветовки, Луча, Новоалександровки, Зеленого Поля, Тарасовки, Миролюбовки, возле Лисовки, Успеновки, Котлино, Песчаного, Надеевки, Удачного, Новосергеевки и села Запорожье 7 и 8 февраля.

Российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали возле Удачного, Котлино и Песчаного. Также российский "военкор" рассказывал, что ВСУ удерживают позиции в южной части Котлино.

Представитель бригады Нацгвардии Украины, которая действует на Покровском направлении, заявил, что враг продолжает атаковать небольшими группами пехоты, и ведет меньше механизированных ударов из-за тумана.

Офицер украинской бригады, которая действовала на Покровском направлении, заявил, что количество российских штурмов к югу от Покровска уменьшилось, но бои остаются интенсивными. Также офицер рассказал, что оккупанты пытаются выйти на трассу Е-50 Покровск - Павлоград, которая проходит к западу от Покровска.

Войска РФ 8 февраля продолжали наступление на Кураховском направлении, но не продвинулись.

Российские оккупанты наступали в районе Шевченко и Андреевки, возле Константинополя, Дачного и Зеленовки 7 и 8 февраля.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ сохраняют присутствие в западной и северо-западной частях Андреевки.

8 января российские оккупанты продолжали наступать западнее Великой Новоселки в районе Новополя, но не продвинулись.

"Южная ось"

8 февраля в западной части Запорожской области продолжались позиционные бои, но российские захватчики там не продвинулись.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ якобы безуспешно атаковали при поддержке бронетехники возле Степного и Каменского (оба к северо-западу от Работино).

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали об активности на Херсонском направлении 8 февраля.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке 8 февраля в Генеральном штабе информировали, что с начала суток на фронте произошло 125 боев.

Также в военном командовании отметили, что из всего количества боевых столкновений почти половина была только на Покровском направлении.