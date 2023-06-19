ВСУ продвинулись по двум направлениям: DeepState обновило карту

Так, украинские воины освободили село Пятихатки в Запорожской области. Эту информацию уже подтвердили в Министерстве обороны Украины.

В общей сложности наши защитники на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км.

Кроме того, украинские бойцы отвергли захватчиков с высоты возле Орехово-Василовки в Бахмутском районе Донецкой области.

Ситуация на фронте

Российские оккупанты пытаются остановить продвижение украинских войск на Бахмутском направлении - перебросили туда дополнительные подразделения и увеличили количество обстрелов.

Они также пытаются наступать на Лимано-Купьянском, Авдеевском и Марьинском направлениях, однако наши бойцы не потеряли ни одного метра земли в этих направлениях.

В то же время, наступление Сил обороны Украины продолжается в трех направлениях - Бердянском, Мариупольском и Бахмутском. Им уже удалось освободить более семи населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

При этом эксперты ISW отмечают, что ВСУ могут временно приостановить контрнаступление, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций.

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