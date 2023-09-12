ВСУ продвинулись на четырех направлениях: карты боев ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска 11 сентября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 11 сентября, показывают, что российские войска добились успехов вблизи лесополосы к северо-востоку от Синьковки (10 км к северо-востоку от Купянска).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что продолжаются ожесточенные бои на Купянском направлении и что украинские войска отражают атаки России под Синьковкой. Маляр также отметила, что российские войска вели безуспешные наступательные операции на линии Сватово-Кременная вблизи Берестового (20 км северо-западнее Сватового), Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового) и Новоегоровки (15 км юго-западнее Сватового).

Российский источник утверждает, что российские силы продвинулись до полукилометра в районе Новоегоровки. Российский военный блогер опубликовал кадры боевых действий 488-го мотострелкового полка (144-я мотострелковая дивизия, 20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) под Кременной. Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш отметил, что российские войска ведут интенсивный артиллерийский огонь на этом рубеже.

Российские источники утверждали, что украинские силы совершили неудачные наземные атаки вблизи Кременной 11 сентября. Министерство обороны России (МО) утверждало, что российские силы отразили три украинских штурмовых группы к западу от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной). Несколько российских военных блоггеров утверждали, что украинские силы сосредотачиваются на атаках в районе Серебрянского леса вблизи Торского (15 км к западу от Кременной).

Бои на Донбассе

Украинские войска вели наступательные операции вблизи Бахмута и, как сообщается, 11 сентября продвинулись вперед. Генеральный штаб Украины и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщили, что украинские войска продвинулись вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута) и Андреевки (9 км юго-западнее Бахмута).

Российский военный блоггер также заявил, что украинские войска продвинулись к Андреевке. Спикер Восточной группы войск Илья Евлаш заявил, что украинские войска достигают неизвестных успехов вблизи Клищиевки, Предтечино (16 км юго-западнее Бахмута), Андреевки, Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута) и Дачного (19 км южнее) ).

В Минобороны России утверждали, что подразделения Южной группировки войск РФ отражали украинские атаки вблизи Курдюмовки. Другой российский военный блоггер заявил, что украинские войска продолжают контратаку в районе Клищиевка-Андревка-Курдюмовка, но не продвинулись в этом районе. Он утверждал, что российские силы все еще контролируют Андреевку и Курдюмовку. Маляр заявила, что за прошедшую неделю украинские войска уволили два квадратных километра на бахмутском направлении.

Российские войска продолжали наземные атаки близ Бахмута, но не предпринимали никаких подтвержденных наступлений 11 сентября. Украинский Генштаб и Маляр сообщили, что российские войска совершили неудачные атаки возле Железнянского (13 км севернее Бахмута), Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута), Клещиевки и Курдюмовки .

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска проводили штурм вблизи Орехово-Василовки, Берховки (6 км к северу от Бахмута) и Клещиевки, но не уточнил результат. 10 сентября российский агрегатор новостей заявил, что российские войска совершили штурм вблизи Дубово-Василовки (6 км северо-западнее Бахмута) и Андреевки.

11 сентября другой российский военный блоггер заявил, что российские войска провели ротацию подразделений российской 106-й десантно-штурмовой бригады (ВДВ) на северном фланге Бахмута, вероятно, имея в виду тактическую ротацию подразделений 106-й бригады, как это сделали. Запорожской области.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на западной окраине Клищиевки действуют силы чеченского спецназа "Ахмат" вместе с 2-м армейским корпусом так называемой "ЛНР" и 346-й бригадой спецназа РФ (ГРУ Генштаба РФ).

Российский военный блогер также расширил кадры, на которых утверждается, что показаны действовавшие под Бахмутом элементы отряда "Енисей" казачьей бригады "Сибирь" Добровольческого десантно-штурмового корпуса.

Украинские войска вели наступательные операции вдоль линии Авдеевка-Донецк и, как сообщается, продвинулись 11 сентября. Маляр заявила, что украинские войска контролируют часть Опытного (3 км юго-западнее Авдеевки), но отметил, что ситуация непостоянна и бои продолжаются.

Один российский военный блоггер утверждал, что украинские силы продвинулись вблизи Опытного и в направлении Спартака (4 км к югу от Авдеевки). Другой русский военный блоггер утверждал, что русским войскам на этом участке фронта не хватает живой силы, компетентных командиров, качественной тактики штурма и контрбатарейных возможностей.

Другие российские источники утверждали, что украинские силы продвинулись в окрестности Опытного, но российские войска немедленно оттеснили их и, однако, удержали полный контроль над населенным пунктом. 11 сентября Минобороны России заявило, что подразделения российской Южной группировки войск отразили украинские атаки вблизи Авдеевки и Красногоровки (непосредственно к западу от Донецка).

Российские войска совершили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк 11 сентября, но не совершили ни одного заявленного или подтвержденного продвижения. Украинский Генштаб и Маляр сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Керамика (14 км северо-западнее Авдеевки), Авдеевки, Северного (6 км западнее Авдеевки), Марьинки (на юго-западной окраине города Донецк) и Новомихайловки (10 км юго-западнее Авдеевки).

Российский военный блоггер заявил, что российские силы неудачно атаковали Марьинку. 10 сентября российский агрегатор новостей заявил, что российские войска атаковали южную окраину Авдеевки, близ Красногоровки и западную окраину Марьинки.

"Южная ось"

Украинские войска проводили наступательные операции в районе западной границы Донецкой и Восточной Запорожской областей и, как сообщается, продвинулись 11 сентября. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска достигли неопределенных успехов вблизи Новомайорского (18 км юго-восточнее Великой Новоселки).

Российские источники, в частности Министерство обороны (МО), утверждали 10 и 11 сентября, что украинские силы безуспешно атаковали северо-западнее Новомайорского, близ Новодонецкого (12 км юго-восточнее Великой Новоселки) и севернее Приютного (16 км юго-западнее) от Большой Новоселки).

Российские источники утверждали, что 11 сентября российские войска производили наступательные действия в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и, как сообщается, продвинулись. 10 сентября российский военный блоггер заявил, что российские войска отразили утраченные позиции к северу от Приютного у балки Грушева.

10 сентября российский медиа-агрегатор заявил, что российские войска совершили контратаку вблизи Новомайорского. Российский военный блоггер заявил, что под Новомайорским действуют подразделения 40-й отдельной морской пехотной бригады (ТОФ) РФ.

Украинские войска 11 сентября провели наступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед. Маляр заявил, что за прошедшую неделю украинские силы продвинулись на 4,8 квадратных километров на Таврическом (Запорожском) направлении и что украинские силы достигли неопределенных успехов к югу от Работиного (10 км к югу от Орехова) и к западу от Вербового (18 км на юго-восточнее Орехова).

Российские источники, включая Минобороны России, утверждали, что украинские силы безуспешно атаковали вблизи Работино и в лесистой местности к востоку от населенного пункта. Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы безуспешно наступали на линии Работино-Вербовое. 10 сентября российский агрегатор новостей заявил, что украинские войска пытались продвинуться в Новопрокоповку (13 км к югу от Орехова).

Российские войска проводили наступательные операции в западной Запорожской области и, как сообщается, продвинулись 11 сентября. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Новоданиловки (6 км к югу от Орехова) и Работиного.

Российские источники утверждали, что российские силы успешно контратаковали вблизи Новофедоровки (21 км к юго-востоку от Орехова). 10 и 11 сентября российские источники также утверждали, что российские войска восстановили утраченные позиции к востоку от Работиного и близ Вербового.

Главное управление военной разведки Украины (ГУР) 11 сентября заявило, что подразделения ГУР возобновили украинский контроль над газодобывающими буровыми платформами "Вышки Бойко" у побережья Крыма в Черном море в неопределенную дату. Российские войска контролировали буровые платформы с 2015 года.

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