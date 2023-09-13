ВСУ продвинулись возле Работиного: карты боев ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Украинские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не продвинулись 12 сентября. Российские источники, в частности Министерство обороны (МО), утверждали, что украинские войска безуспешно атаковали в направлении Берестового (20 км к северо-западу от Сватового), к югу от Кузьминого (3 км к юго-западу от Кременной), вблизи Торского (15 км на западнее Кременной) и в районе Серебрянского леса (10 км юго-западнее Кременной).

Также бои продолжаются вблизи Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) и на направлениях Петропавловка (7 км восточнее Купянска) и Кисловка (20 км юго-восточнее Купянска). Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска регулярно атакуют леса к западу от Кременной.

Российские войска 12 сентября вели наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и продвигались вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 11 сентября, показывают, что российские войска продвигались к северу от Сергеевки (12 км к юго-западу от Сватового).

11 сентября российский агрегатор новостей заявил, что российские войска также продвинулись вблизи Синьковки и Петропавловки. Российские источники утверждали, что русские войска продолжали наступательные операции к востоку от реки Оскол (к западу и параллельно линии Сватово-Кременная) и незначительно продвинулись в неопределенных районах [26]. 12 сентября Генштаб Украины сообщил, что российские войска продолжают попытки прорвать украинскую оборону вблизи Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового).

Бои на Донбассе

Украинские войска 12 сентября вели наступательные действия под Бахмутом и недавно продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 11 и 12 сентября, показывают, что украинские силы достигли ограниченных успехов к северу от Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута) и к юго-западу от Майорска (21 км к юго-западу от Бахмута).

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия и продвигаются к югу от Бахмута. Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы действуют в центре Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута), где раньше занимали позиции неизвестные чеченские подразделения "Ахмат".

Министерство обороны России (МО) утверждало, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Майорска и к западу от Андреевки (9 км к юго-западу от Бахмута). 11 сентября российский агрегатор новостей заявил, что украинские войска вошли в Андреевку, но российские войска сохраняют позиции в населенном пункте.

12 сентября российские войска вели наступательные операции вблизи Бахмута, но подтвержденных успехов не добились. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные операции вблизи Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Клещиевки.

Российский военный блоггер заявил, что российские войска атаковали вблизи Курдюмовки. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские подразделения спецназа "Ахмат" держат оборону возле Курдюмовки и отметил, что российская оборона Клищиевки и Курдюмовки необходима, чтобы не дать украинским войскам захватить Бахмут.

Кремлевское информационное агентство РИА Новости в статье, опубликованной 12 сентября, утверждает, что диверсионно-разведывательная добровольческая бригада держит оборону на рубеже Клищиевка-Курдюмовка-Андреевка (7-13 км юго-западнее Бахмута). На кадрах, снятых 11 сентября, якобы видны подразделения 137-го воздушно-десантного (ВДВ) полка 106-й дивизии ВДВ, действующие вблизи Роздоловки (15 км к северо-востоку от Бахмута).

Российские войска 12 сентября совершили наступательные действия вдоль линии Авдеевка-Донецк и, как сообщается, продвинулись. Российский военный блоггер утверждал, что российские силы атаковали вблизи Опросного (3 км юго-западнее Авдеевки) и Спартака и отразили неопределенные позиции, которые украинские войска захватили 11 сентября.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Авдеевки, Марьинки (на юго-западной окраине Донецка) и Новомихайловки (10 км юго-западнее Донецка).

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы отразили российскую атаку у Новокалинового (11 км северо-западнее Авдеевки). На геолокационных кадрах, опубликованных 12 сентября, видно, как подразделения "Славянской" бригады держат оборону к северу от Опросного.

Украинские войска 12 сентября вели наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк и не совершали ни одного подтвержденного продвижения. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские войска вошли в Опросное и в населенном пункте продолжаются бои. Российский военный блоггер утверждал, что российские силы контролируют Опросное и что бои продолжаются к северу от населенного пункта, где украинские силы контролируют неопределенные позиции. В Минобороны России утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Авдеевки.

"Южная ось"

Украинские силы продолжали наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области и не совершали подтвержденных наступлений 12 сентября. Российские источники утверждали, что российские силы отразили украинскую атаку на северо-западной окраине Новомайорского (18 км юго-восточнее Великой Новоселки) утром 12 сентября.

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы также совершили неудачные атаки на линии Урожайно-Старомайорское (9 км к югу от Великой Новоселки). Спикер российской Восточной группировки войск Олег Чеков утверждал, что российские силы отразили атаку украинской пехоты к северу от Приютного (16 км юго-западнее Великой Новоселки), а российский военный блогер утверждал, что украинские силы перешли к обороне в этом районе.

Российские войска совершили ограниченные контратаки в районе границы Донецко-Запорожской области и не делали никаких заявленных или подтвержденных наступлений 12 сентября. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки к югу от Новодаровки (13 км юго-западнее Великой Новоселки). Российский военный блоггер утверждал, что российские войска совершили контратаку у Старомайорского, но не уточнил результат.

Украинские силы продолжали наступательные операции в западной Запорожской области и, как сообщается, продвинулись 12 сентября. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы добились неопределенных успехов к югу и юго-востоку от Работиного (12 км к югу от Орехова).

Спикер Таврической группировки войск Украины Александр Штупун заявил, что украинские войска продвинулись на 300-500 метров к югу и юго-востоку от Работиного и в районе Новоданиловки (4 км к югу от Орехова).[51] Российские источники утверждали, что российские силы отразили украинские атаки возле Работино, Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова) и Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова). Известный российский военный блоггер заявил, что по состоянию на 11 сентября количество ежедневных обстрелов украинцев на линии Работине-Вербово уменьшилось.

Российские войска продолжали ограниченные контратаки на западе Запорожской области и не продвинулись 12 сентября. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили многочисленные российские атаки вблизи Работиного.

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