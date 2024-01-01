Ситуация на фронте сегодня 1 января

Расширение плацдарма

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма", - говорится в возведении Генштаба.

К тому же несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

"Так за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны. В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - добавляют военные.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. Всего враг нанес 13 ракетных и 127 авиационных ударов, совершил 181 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары РФ нанесла по: Ивановке Харьковской области; Серебрянскому лесничеству Луганской области; Григоровке, Резниковке, Звановке, Спорному, Пивничному, Новомихайловке Донецкой области; Роботино, Новоданиловке Запорожской области; Качкаровке, Красному Маяку, Змиевке, Веровке Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Степного, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать захватчиков в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку противника у Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили 5 вражеских атак вблизи Роботиного и южнее Новодаровки Запорожской области.