ВСУ продолжают наступление, а россияне пытаются вернуть позиции: карты боев на утро

Восток Украины: (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

Украинские силы продолжают отражать попытки россиян вернуть утраченные позиции вокруг восточного Купянска. Оккупанты пытались разрушить дамбу в Печенегах, чтобы подтопить из реки Северский Донец и нарушить украинское материально-техническое обеспечение на восточном берегу, но безуспешно.

Идет наступление ВСУ на север и северо-запад от Лимана. Российские оккупанты сообщали о прорыве своей обороны в районе Карповки и Редкодуба, однако это движение пока не подтвердил Генштаб.

Донецкая область

Одной из главных целей Кремля и его ставленников является захват Донбасса, поэтому оккупанты продолжают регулярные обстрелы из реактивной артиллерии вдоль линии фронта вокруг Бахмута и Донецка.

При этом войска РФ совершили неудачный наземный штурм Зайцева и Майорска в районе Бахмута и вокруг Новомихайловки, Авдеевки, Опросного и Каменки в районе Донецка.

Юг

Российские войска продолжают пытаться восстановить утраченные позиции и вести огонь вдоль всей линии столкновения на юге. Враг организует оборону оккупированных территорий и использует воздушную разведку для поиска возможностей отвоевать позиции, удерживаемые ВСУ.

Тем временем наши бойцы продолжают уничтожать оккупантов на южном направлении. В частности, была поражена понтонная переправа в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники врага в Бериславском районе, а также еще в Каховском и Херсонском.

Нанесен удар по станции радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, также ракетный комплекс "Тор" оккупантов в Баштанском районе.

Под украинским огнем оказалась и колонна противника с оружием и техникой в Каховке, снова нанесен удар по Каховскому мосту.