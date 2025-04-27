ВСУ продолжают активные защитные действия в Курской области, - Зеленский

Он проинформировал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте. В частности, на многих направлениях ситуация остается сложной.

Только на середину этого дня на фронте состоялось уже почти 70 штурмов украинских позиций. Сейчас бои продолжаются, и враг продолжает попытки наступлений.

"Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей", - рассказал Зеленский.

Также он добавил, что ситуация на фронте и реальная активность армии РФ доказывают, что имеющегося давления мира на Российскую Федерацию, чтобы война в Украине была прекращена - недостаточно. В уже скоро будет 50 дней, как Украина согласилась на полное прекращение огня.

"Скоро будет уже полсотни дней, как РФ игнорирует предложение Соединенных Штатов относительно полного и безусловного прекращения огня. Украина приняла это предложение еще 11 марта. Нужно более ощутимое давление на Россию, чтобы дать больше возможностей реальной дипломатии. Спасибо всем в мире, кто с Украиной", - резюмировал президент Украины.