ВСУ продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

Согласно сообщениям ISW, 16 октября российские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не добились. Российский блогер заявил, что российские войска захватили новые позиции близ Крохмального и Степовой Новоселки, но отметил, что российские войска не добились значительных успехов на Купянском направлении.

Также блогеры сообщали о продолжающихся российских наступательных операциях вблизи Синьковки, Лимана Первого, Макеевки и в районе Серебрянского лесничества.

Генштаб сообщил, что ВСУ отразили российские атаки в районе Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Надежды.

Украинский военный аналитик Петр Чермик заявил, что российские войска концентрируют 100 000 человек личного состава на направлении Купянск-Лиман, чтобы отвлечь украинские силы от продолжающихся наступательных операций под Бахмутом. Черник заявил, что российские войска могут добиться частичного успеха на направлении Купянск-Лиман, но для захвата территории им потребуется задействовать значительные силы.

Российские источники утверждали, что украинские войска 16 октября вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не продвинулись вперед. Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Синьковки, Ивановки, Новоегоровки, Макеевки, Диброва и в районе Серебрянского лесничества. Российские блогеры утверждают, что украинские войска периодически проводят безуспешные атаки в районе Купянска.

Операция №2 - Донецкая область

По словам института, украинские войска 16 октября продолжили контрнаступление на Бахмутском направлении, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Генштаб сообщил, что ВСУ продолжали наступательные действия под Бахмутом, но не уточнил исход украинских атак. ВСУ отразили российские атаки к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Российские войска продолжали ограниченные контратаки на Бахмутском направлении, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш отметил, что за прошедшие сутки на этом направлении произошло семь встречных столкновений.

Российский военный блогер заявил, что российские войска пытались вернуть утраченные позиции возле Клещиевки и Андреевки, но безуспешно.

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Авдеевки и подтвердили продвижение на северных окраинах Донецка. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 16 октября, показывает, что российские войска незначительно продвинулись за трассу Е50 примерно в 3 км к югу от Авдеевки.

Генштаб сообщил, что украинские защитники отразили российские атаки в районе Авдеевки, Керамика, Степового, Тоненького, Северного и Первомайского. Украинский офицер запаса отметил, что российские войска все чаще прибегают к массированным авиационным и артиллерийским ударам по инфраструктуре в пределах Авдеевки из-за тяжелых украинских укреплений вокруг населенного пункта, которые затрудняют продвижение российских войск. ВСУ отразили многочисленные российские атаки вблизи Марьинки.

Российские блогеры утверждали, что российские войска продолжают атаковать укрепленный район вокруг Авдеевки, одновременно обстреливая украинские пути материально-технического снабжения в населенный пункт. Один из военных блогеров заявил, что российские войска продолжают наземные атаки в нескольких направлениях в попытке окружить Авдеевку со стороны Северного, района Опытное-Спартак и Красногоровки. Блогер дополнительно утверждал, что российские войска незначительно продвинулись в районе Степового, но не смогли продвинуться в направлении Керамика.

16 октября российские войска продолжили наступательные операции к юго-западу от Донецка и недавно продвинулись вперед. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 13 октября, показывает, что российские войска контролируют Степное. Дополнительные видеозаписи с геолокацией, опубликованные 16 октября, показывают, что российские войска продвинулись до линии деревьев к югу от Новомихайловки, в 20 км к юго-западу от Донецка.

Украинские войска 16 октября не проводили никаких заявленных или подтвержденных наземных атак к юго-западу от Донецка.

"Южная ось"

По словам Генштаба, украинские войска отразили российские атаки к северу от Приютного, к югу от Золотой Нивы и к югу от Пречистовки.

16 октября российские войска продолжили атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей и, по сообщениям, продвинулись вперед. Российские источники утверждали, что украинские военные провели безуспешные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Представитель российской группировки войск заявил, что украинские войска провели безуспешные атаки вблизи Старомайорска. Российские СМИ заявили, что российские войска отразили украинскую атаку под Старомайорском 15 октября.

По сообщениям российского источника, российские войска продвинулись в районе Золотой Нивы.

По словам института, украинские военные продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов. Генштаб сообщил, что ВСУ продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя.

Российские источники, включая Министерство обороны России, утверждали, что украинские войска предприняли безуспешную механизированную атаку на западные и северо-западные окраины Вербового.

По словам российского блогера, интенсивность украинского наступления на Вербовое снизилась из-за плохой погоды. Российские блогеры утверждали, что украинские войска находятся в пределах 200-300 метров от российских позиций к западу от Вербового.

Известный российский военный блогер заявил, что украинские войска безуспешно атаковали в направлении Копани.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к юго-западу от Новоданиловки, к западу от Работино и к западу от Вербового.

Как сообщает ISW, 16 октября российские войска продолжили контратаки в западной части Запорожской области. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 15 октября, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к северо-западу от Вербового.

Российские источники утверждали, что российские войска контратаковали вдоль линии Копани-Работино-Новопрокоповка-Вербовое. Российский военный блогер заявил, что российские войска наступают вдоль линии Работино-Вербовое.

Также ISW заметил, что 16 октября российские источники продолжали выражать обеспокоенность по поводу предполагаемой будущей угрозы высадки украинского морского десанта в оккупированном Крыму.

Связанный с Кремлем блогер заявил, что российские войска уничтожили баржу недалеко от Кинбурнской косы в Николаевской области, которую, по их утверждению, украинские силы планировали использовать в качестве “трамплина” для будущей попытки провести десантную операцию в Черном море.