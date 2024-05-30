ua en ru
Чт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ притупили наступление РФ в Харьковской области, враг продвигается на Донбассе: карты ISW

Четверг 30 мая 2024 05:08
UA EN RU
ВСУ притупили наступление РФ в Харьковской области, враг продвигается на Донбассе: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте в Украине (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

На фронте в Украине фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Кременной, Часового Яра и Авдеевки. В Харьковской области захватчики также давят вблизи Липцев и Волчанска, но украинские защитники в этом направлении заставляют врага переходить к обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Войска РФ недавно незначительно продвинулись вблизи Липцев в Харьковской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что оккупанты недавно незначительно продвинулись в пределах юго-восточного Глубокого.

Командир украинского батальона, действующий на Харьковском направлении, заявил, что враг накапливает личный состав близ Глубокого, используя легкую технику (мотоциклы и квадроциклы), чтобы подвести пехоту вплотную к линии фронта.

Российские "военкоры" отмечали усиление темпов наступательных действий РФ возле Липцев и утверждали, что российские войска продвинулись в направлении Липцев до 350 метров.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российской 18-й мотострелковой дивизии перешли к действиям "активной обороны" на линии Глубокое - Лукьянцы.

Он предположил, что ВСУ, возможно, притупили темпы продвижения россиян и заставили перейти к тактической обороне.

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг также вел штурм в направлении Зеленого (восточнее Липцев).

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Волчанска. Геолокационные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что захватчики продвинулись в пределах Старицы.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на Волчанском направлении до 350 метров и что ВСУ контратакуют в Волчанске.

В Генштабе ВСУ проинформировали, что противник вел штурм Синельникова (юго-западнее Волчанска).

ВСУ притупили наступление РФ в Харьковской области, враг продвигается на Донбассе: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Кременной во время продолжения российских наступательных операций вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная 29 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к востоку от Торского.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись вблизи Берестового и восточнее Андреевки, хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств этих утверждений.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отразили российские штурмы в районе Синьковки, вблизи Петропавловки, у Степной Новоселовки, возле Новоегоровки, Дружелюбовки, Невского, около Тернов и Торского, в районе Серебрянского леса и близ Белогоровки.

ВСУ притупили наступление РФ в Харьковской области, враг продвигается на Донбассе: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

В Генштабе ВСУ сообщили, что 29 мая российские войска нанесли один наземный удар на Северском направлении в районе Выемки.

Войска РФ недавно имели незначительный успех к востоку и юго-востоку от Часового Яра.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что оккупанты продвинулись к югу от Ивановского и в пределах микрорайона Канала в восточной части Часового Яра.

"Военкоры" рассказывали, что войска РФ улучшили свои тактические позиции в микрорайоне Канала в соответствии с доступными геолокационными кадрами.

Российский блоггер утверждал, что части российской 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) создали новые плацдармы на южной и восточной окраинах Нового микрорайона в Часовом Яру, хотя в ISW еще не наблюдали визуального подтверждения.

Другой "военкор" утверждал, что части российской 200-й мотострелковой бригады вроде бы вытесняют ВСУ с их позиций в лесных массивах к северу от Калиновки.

В Генштабе ВСУ сообщали о наземных обстрелах России вблизи Нового микрорайона, около Григоровки, Ивановского, вблизи Клещиевки и Андреевки.

ВСУ притупили наступление РФ в Харьковской области, враг продвигается на Донбассе: карты ISW

Войска РФ недавно продвинулись северо-западнее Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что механизированный отряд оккупантов выдвинулся к бурелому юго-восточнее Новопокровского (к северо-западу от Авдеевки).

В Генштабе ВСУ сообщили, что 28 мая оккупанты добились "частичного успеха" в неопределенном районе вблизи Авдеевки после обстрелов при поддержке российской авиации.

Несколько российских утверждали, что войска РФ якобы продвинулись в Уманском районе, причем один блоггер рассказывал, что российские войска продвинулись к северу и северо-востоку от населенного пункта, а другой утверждал, что продвинулись на глубину до 420 метров в лесистой местности вблизи Уманского.

"Военкоры" также утверждали, что войска РФ атакуют вдоль линии Сокол - Уманское - Карловка, и что начали бои за лесные массивы вблизи Карловского водохранилища вблизи Карловки.

Генштаб ВСУ информировал о высокой интенсивности обстрелов на Покровском (западнее Авдеевки) направлении 29 мая.

ВСУ притупили наступление РФ в Харьковской области, враг продвигается на Донбассе: карты ISW

29 мая войска РФ продолжали наступательные действия западнее и юго-западнее Донецка, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские источники распространили кадры, на которых показан механизированный штурм российского усиленного взвода вблизи Красногоровки (западнее Донецка) и утверждали, что войскам РФ якобы удалось прорвать некоторые оборонные линии ВСУ в этом районе.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Красногоровки и вблизи нее и юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

ВСУ притупили наступление РФ в Харьковской области, враг продвигается на Донбассе: карты ISW

Сообщается, что недавно войска РФ продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Несколько российских военкоров № 29 мая заявили, что части российского 394-го мотострелкового и 218-го танкового полков вроде бы продвинулись к центральной части Старомайорского и в пределах Урожайного.

Один блоггер утверждал, что войска РФ продвинулись на 100 метров вдоль фронта шириной 200 метров к северу до Урожайного и на 100 метров вглубь вдоль фронта шириной 300 метров в Старомайорском.

Однако в ISW еще не нашли визуального подтверждения этих заявленных достижений, но наблюдали кадры недавних российских штурмов с помощью бронетехники уменьшенного размера в Старомайорском районе.

В отчете аналитиков отмечается, что оккупанты, возможно, добились незначительных успехов во время этих штурмов.

ВСУ притупили наступление РФ в Харьковской области, враг продвигается на Донбассе: карты ISW

"Южная ось"

29 мая на западе Запорожской области продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские войска продолжали наступать вблизи Работино, Вербового, Малых Щербаков и Малой Токмачки.

29 мая шли позиционные бои на восточной части Херсонской области в районе Крынок, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

ВСУ притупили наступление РФ в Харьковской области, враг продвигается на Донбассе: карты ISW

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечернем отчете 29 мая рассказали, что на фронте в течение суток произошло 102 боевых столкновений. Горячей с начала текущих суток остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях.

Также в военном командовании перед тем проинформировали, что враг не прекращает атаковать вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия в Харьковской области и Покровском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Карта боевых действий
NEWS
Зеленский: готовимся к дальнейшей активности врага, четко понимаем его задачи
Зеленский: готовимся к дальнейшей активности врага, четко понимаем его задачи
DAILY
Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы