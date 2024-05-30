ВСУ притупили наступление РФ в Харьковской области, враг продвигается на Донбассе: карты ISW

На фронте в Украине фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Кременной, Часового Яра и Авдеевки. В Харьковской области захватчики также давят вблизи Липцев и Волчанска, но украинские защитники в этом направлении заставляют врага переходить к обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Войска РФ недавно незначительно продвинулись вблизи Липцев в Харьковской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что оккупанты недавно незначительно продвинулись в пределах юго-восточного Глубокого.

Командир украинского батальона, действующий на Харьковском направлении, заявил, что враг накапливает личный состав близ Глубокого, используя легкую технику (мотоциклы и квадроциклы), чтобы подвести пехоту вплотную к линии фронта.

Российские "военкоры" отмечали усиление темпов наступательных действий РФ возле Липцев и утверждали, что российские войска продвинулись в направлении Липцев до 350 метров.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российской 18-й мотострелковой дивизии перешли к действиям "активной обороны" на линии Глубокое - Лукьянцы.

Он предположил, что ВСУ, возможно, притупили темпы продвижения россиян и заставили перейти к тактической обороне.

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг также вел штурм в направлении Зеленого (восточнее Липцев).

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Волчанска. Геолокационные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что захватчики продвинулись в пределах Старицы.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на Волчанском направлении до 350 метров и что ВСУ контратакуют в Волчанске.

В Генштабе ВСУ проинформировали, что противник вел штурм Синельникова (юго-западнее Волчанска).

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Кременной во время продолжения российских наступательных операций вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная 29 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к востоку от Торского.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись вблизи Берестового и восточнее Андреевки, хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств этих утверждений.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отразили российские штурмы в районе Синьковки, вблизи Петропавловки, у Степной Новоселовки, возле Новоегоровки, Дружелюбовки, Невского, около Тернов и Торского, в районе Серебрянского леса и близ Белогоровки.

Операция №3 - Донецкая область

В Генштабе ВСУ сообщили, что 29 мая российские войска нанесли один наземный удар на Северском направлении в районе Выемки.

Войска РФ недавно имели незначительный успех к востоку и юго-востоку от Часового Яра.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что оккупанты продвинулись к югу от Ивановского и в пределах микрорайона Канала в восточной части Часового Яра.

"Военкоры" рассказывали, что войска РФ улучшили свои тактические позиции в микрорайоне Канала в соответствии с доступными геолокационными кадрами.

Российский блоггер утверждал, что части российской 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) создали новые плацдармы на южной и восточной окраинах Нового микрорайона в Часовом Яру, хотя в ISW еще не наблюдали визуального подтверждения.

Другой "военкор" утверждал, что части российской 200-й мотострелковой бригады вроде бы вытесняют ВСУ с их позиций в лесных массивах к северу от Калиновки.

В Генштабе ВСУ сообщали о наземных обстрелах России вблизи Нового микрорайона, около Григоровки, Ивановского, вблизи Клещиевки и Андреевки.

Войска РФ недавно продвинулись северо-западнее Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что механизированный отряд оккупантов выдвинулся к бурелому юго-восточнее Новопокровского (к северо-западу от Авдеевки).

В Генштабе ВСУ сообщили, что 28 мая оккупанты добились "частичного успеха" в неопределенном районе вблизи Авдеевки после обстрелов при поддержке российской авиации.

Несколько российских утверждали, что войска РФ якобы продвинулись в Уманском районе, причем один блоггер рассказывал, что российские войска продвинулись к северу и северо-востоку от населенного пункта, а другой утверждал, что продвинулись на глубину до 420 метров в лесистой местности вблизи Уманского.

"Военкоры" также утверждали, что войска РФ атакуют вдоль линии Сокол - Уманское - Карловка, и что начали бои за лесные массивы вблизи Карловского водохранилища вблизи Карловки.

Генштаб ВСУ информировал о высокой интенсивности обстрелов на Покровском (западнее Авдеевки) направлении 29 мая.

29 мая войска РФ продолжали наступательные действия западнее и юго-западнее Донецка, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские источники распространили кадры, на которых показан механизированный штурм российского усиленного взвода вблизи Красногоровки (западнее Донецка) и утверждали, что войскам РФ якобы удалось прорвать некоторые оборонные линии ВСУ в этом районе.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Красногоровки и вблизи нее и юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

Сообщается, что недавно войска РФ продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Несколько российских военкоров № 29 мая заявили, что части российского 394-го мотострелкового и 218-го танкового полков вроде бы продвинулись к центральной части Старомайорского и в пределах Урожайного.

Один блоггер утверждал, что войска РФ продвинулись на 100 метров вдоль фронта шириной 200 метров к северу до Урожайного и на 100 метров вглубь вдоль фронта шириной 300 метров в Старомайорском.

Однако в ISW еще не нашли визуального подтверждения этих заявленных достижений, но наблюдали кадры недавних российских штурмов с помощью бронетехники уменьшенного размера в Старомайорском районе.

В отчете аналитиков отмечается, что оккупанты, возможно, добились незначительных успехов во время этих штурмов.

"Южная ось"

29 мая на западе Запорожской области продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские войска продолжали наступать вблизи Работино, Вербового, Малых Щербаков и Малой Токмачки.

29 мая шли позиционные бои на восточной части Херсонской области в районе Крынок, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечернем отчете 29 мая рассказали, что на фронте в течение суток произошло 102 боевых столкновений. Горячей с начала текущих суток остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях.

Также в военном командовании перед тем проинформировали, что враг не прекращает атаковать вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия в Харьковской области и Покровском направлении.