ВСУ вернули утраченные позиции в Харьковской и Луганской областях: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Вооруженные силы Украины недавно отбили позиции на севере Харьковской области на фоне продолжающихся боевых действий 28 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, показывают, что украинские силы недавно продвинулись в центре Волчанска вдоль улицы Героев Чернобыля.

Командир украинского батальона беспилотников, действующего на Харьковском направлении, 28 июня сообщил, что ситуация на севере Харьковской области стабилизировалась и что российские силы не добились значительного прогресса примерно с 12 июня.

Также он заявил, что российские силы используют на Харьковском направлении как штурмовые подразделения "Шторм", укомплектованные плохо обученным персоналом, так и регулярные российские части.

По его словам, российские силы быстро пополняют свой состав в этом районе, несмотря на большие потери.

Бои в районе Волчанска и внутри него 28 июня продолжались. Сообщается, что подразделения российского инженерного батальона "Феникс" пытаются дистанционно заминировать районы на севере Харьковской области.

26 июня украинский источник заявил, что российские войска, возможно, потеряли почти всю 83-ю воздушно-десантную бригаду (ВДВ) на Харьковском направлении из-за значительных потерь и отказа личного состава воевать, хотя ISW не обнаружил никаких доказательств этого утверждения и считает его преувеличенным.

Также украинские официальные лица 16 и 23 июня сообщили, что РФ пыталась вывести подразделения 83-й воздушно-десантной бригады (ВДВ), которые стали неэффективными в бою после больших потерь на Харьковском направлении.

11 июня ISW наблюдала сообщения о том, что подразделения российской 83-й бригады ВДВ действуют вблизи Часового чра Яра.

Аналитики отмечают, что подразделения российской 83-й бригады ВДВ на Харьковском направлении, вероятно, понесли значительные потери, которые сделали их неэффективными к бою.

Однако бригада вряд ли была полностью уничтожена, особенно с учетом того, что остается неясным, насколько большую часть 83-й бригады ВДВ россияне перебросили из района Часового Яра на Волчанское направление.

Операция №2 - Луганская область

Силы обороны Украины недавно вернули утраченные позиции на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, показывают, что ВСУ недавно вернули утраченные позиции к югу от Кременной и к востоку от села Терновое.

В то же время, сообщается, что 28 июня российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Однако подтвержденных данных о продвижении российских войск в этом районе нет.

Российский военкор утверждал, что войска РФ продвинулись в районе Степовой Новоселовки и Серебрянского леса, но ISW не обнаружил подтверждения этих утверждений.

Армия РФ продолжала наступательные операции:

к северо-востоку от Купянска в районе Сынковки;

к востоку от Купянска в районе Петропавловки;

к юго-востоку от Купянска в районе Степовой Новоселовки, Стельмахивки и Песчаного;

к северо-западу от Сватово в районе Кругляковки;

западнее Сватово в районе Андреевки;

юго-западнее Сватово в районе Невского, Макеевки и Копанки;

северо-западнее Кременной в районе Грековки;

западнее Кременной в районе Торского и Тернового;

юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса 27 и 28 июня.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска 28 июня провели усиленные наступательные операции на Северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не произошло.

Минобороны РФ заявило, что российские войска захватили Раздоловку 28 июня, после того, как 27 июня российские военкоры сказали, что армия России захватила этот населенный пункт.

28 июня один из российских военкоров утверждал, что бойцы российской 106-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) захватили Раздоловку 26 июня. Хотя другие военкоры утверждали, что 27 и 28 июня в поселке продолжались бои. ISW пока не получил подтверждения того, что российские силы захватили Раздоловку.

Украинский Генштаб сообщил, что 28 июня российские войска провели заметно интенсивные наступательные операции на Северском направлении. Российские войска атаковали:

к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки;

восточнее Северска в районе Верхнекаменского;

юго-восточнее Северска в районе Спорного;

Ивано-Даревки и Выемки;

южнее Северска в районе Раздоловки 27 и 28 июня.

Российские войска недавно продвинулись в восточной части Часового Яра, что указывает на то, что российские силы продолжают действовать в пределах города. Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, показывают, что российские силы недавно продвинулись на запад к бетонному заводу в микрорайоне Канал (самый восток Часового Яра).

Пресс-секретарь украинской группы войск "Хортица" подполковник Назар Волошин 27 июня неоднократно делал заявления о том, что украинские силы либо вытеснили все российские силы из микрорайона Канал, либо вытеснили большую часть, но в микрорайоне остаются ограниченные, изолированные российские группы.

Заявления Волошина и продолжающиеся геолокационные съемки действий российских войск дальше в пределах микрорайона Канал свидетельствуют о том, что небольшие группы российской пехоты могут входить и продвигаться в микрорайоне. Но, скорее всего, им трудно занять прочные позиции. Аналитики ISW пока не обнаружили визуальных свидетельств восстановления позиций украинских сил в восточной части микрорайона Канал или других признаков того, что украинским силам удалось полностью вытеснить российские силы из восточной части Часового Яра.

Российский военкор утверждает, что по состоянию на 27 июня российские войска закрепились в центральной части Калиновки (север Часового Яра).

27 и 28 июня российские войска продолжали наступательные операции:

в районе Часового Яра;

микрорайонов Новый и Канал (восточная часть Часового Яра);

Ивановское (восточная часть Часового Яра);

Клещеевка (юго-восточная часть Часова Яра).

28 июня враг продолжил наступательные действия на Торецком направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не произошло.

Российские блогеры утверждают, что 28 июня войска РФ закрепились на окраине Нью-Йорка (к югу от Торецка) и добились успехов в районе Железного и Южного (оба к юго-востоку от Торецка).

Также 27 июня российский военкор заявил, что российские войска находятся в 1,5 км от Торецка, хотя в настоящее время ISW оценивает, что российские войска находятся более чем в трех километрах от города.

Россияне также продолжили наступление под Торецком и к востоку от Торецка в районе Дружбы и Северного 27 и 28 июня.

В отчете ISW говорится, что 28 июня оккупанты продолжили наступательные операции к западу от Авдеевки, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские военкоры утверждают, что армия РФ продвинулась возле пруда на северо-западной окраине Новоалександровки (к северо-западу от Авдеевки) и оттесняют украинские войска в сторону Воздвиженки (к северо-западу от Авдеевки).

Также блогеров РФ утверждали, что армия захватчиков добилась незначительных успехов в районе Сокола (к северо-западу от Авдеевки) и в районе Яснобродовки (к западу от Авдеевки).

Российские войска продолжили наступательные операции:

к северо-западу от Авдеевки в районе Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Евгеновки и Новоселовки Первой;

западнее Авдеевки в районе Уманского и Яснобродовки;

и юго-западнее Авдеевки в районе Карловки 27 и 28 июня.

28 июня войска РФ продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка, но никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

По словам российского военкора от 27 июня, армия оккупантов продвинулась на глубину до 550 метров и на ширину 150 метров в районе Красногоровки (к западу от Донецка). Другой российский блогер заявил, что войска РФ продвинулись на глубину 700 метров к югу от Константиновки (к юго-западу от Донецка) и находятся в трех километрах от шоссе О0532 (Константиновка-Угледар).

27 и 28 июня российские войска продолжили наступательные операции к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки, а также к юго-западу от Донецка в районе Парасковиевки, Константиновки и Водяного.

Аналитики добавили, что 28 июня войска РФ не проводили наземных операций в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Южная ось

28 июня российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области в районе Малой Токмачки (северо-восточнее Работино), но подтвержденных изменений на линии фронта не произошло.

Один из российских военкоров утверждал, что войска РФ продвинулись как минимум на километр в районе села Загорного (северо-восточнее Работино и юго-западнее Гуляйполя), но эксперты ISW не обнаружили визуального подтверждения этого утверждения.

28 июня продолжались бои на левом берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынок и Антоновского моста, но подтверждающих изменений линии фронта не произошло.

Российский военкор развил утверждение о том, что российские силы эффективно контролируют Крынки, но украинские силы удерживают позиции в подвалах, которые войск РФ не могут разминировать.