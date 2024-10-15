ВСУ вернули позиции в Торецке, войска РФ продвинулись в районе Водяного: карты ISW

Геолокационные кадры последних дней указывают на то, что ВСУ удалось вернуть утраченные позиции в центре Торецка. В то же время, враг продвинулся к северо-западу от Водяного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в Курской области

Сообщается, что 14 октября россияне отбили территорию на главном украинском выступе в Курской области.

В частности, российские военкоры утверждали, что российские войска отбили Толстый Луг (к юго-востоку от Коренево), а один блогер утверждал, что подразделения российской 11-й воздушно-десантной бригады отбили Черкасскую Конопельку (к юго-востоку от Суджи). Позже блогер утверждал, что не может подтвердить захват Черкасской Конопельки. Также военкоры утверждали, что войска РФ отбили территорию к юго-востоку от Коренево в районе Новоивановки и к юго-востоку от Суджи в районе Борки и Плехово.

Однако ISW не обнаружил подтверждения ни одному из этих российских заявлений.

Также военкор РФ заявил, что сообщения о том, что россияне продвинулись к окраинам Суджи, являются ложными, и ISW собрала лишь достаточные данные, чтобы оценить, что российские войска находятся примерно в 7 км от ближайшей точки на окраине Суджи, хотя российские войска могут быть ближе.

Российские источники утверждали, что войска РФ проводили наступательные операции в районе Кремяного, Любимовки, Зеленого Шляха, Новоивановки, Фанасеевки и Плехово.

Российские войска, как сообщается, отбили территорию в Глушковском районе (к западу от главного украинского выступа в Курской области) 14 октября.

Военкоры РФ утверждают, что россияне захватили Новый Путь (к юго-западу от Глушково) и вытеснили ВСУ с большей части украинского выступа к югу от Веселого (также к юго-западу от Глушково). Однако ISW не обнаружила подтверждения этих заявлений.

Российские источники утверждают, что украинские войска контратаковали в районе Нового Пути.

Кроме того, российский военкор заявил, что в Курской области началась осенняя распутица и что опора российских войск на гусеничные машины дает российским войскам преимущество перед украинскими колесными машинами. Блогер отметил, что грязь влияет как на украинские, так и на российские боевые операции. Ранее ISW оценил, что приближающийся сезон распутицы, вероятно, повлиял на российские оперативные расчеты по усилению контратак в Курской области 10 октября.

Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов 14 октября заявил, что российские войска отвоевали примерно половину территории, которую ВСУ занимали в Курской области с начала операции (с августа 2024 года).

ISW обнаружил визуальные доказательства или заявления России о том, что российские войска отвоевали примерно 46% территории на украинском выступе в Курской области.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Согласно сообщениям, 14 октября войска РФ продвинулись в Волчанске на фоне продолжающихся наступательных операций на севере Харьковской области.

В частности, российские военкоры утверждают, что россияне продвинулись вдоль улицы Короленко на севере Волчанска, хотя ISW пока не видел визуальных доказательств этого заявления.

Операция №2 - Луганская область

Военкор РФ заявил, что подразделения 144-й мотострелковой дивизии России продвинулись к востоку от Новосадово (северо-западнее Кременной), но ISW не обнаружил визуального подтверждения этих заявлений.

В течение 13 и 14 октября, враг продолжил атаки:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к востоку от Купянска в районе Петропавловки;

юго-восточнее Купянска в районе Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Колисниковки;

западнее Сватово в районе Копанок и Вишневого;

к юго-западу от Сватово в районе Новоегоровки, Дружелюбовки, Грековки, Невского, Терного и Ямполовки;

западнее Кременной в районе Торского и Заречного.

Операция №3 - Донецкая область

В понедельник, 14 октября, российские войска провели наступательные операции восточнее Северска в районе Верхнекаменского, однако подтвержденных изменений линии фронта не наблюдалось.

Также в этот день враг пытался наступать в районе Часов Яра, но тоже, никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский военкор заявил 14 числа, что россияне продвинулись вдоль трассы Т0504 Бахмут-Константиновка к востоку от Часов Яра и в полях к юго-западу от Григоровки, однако ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

Аналитики добавили, что в воскресенье и понедельник войска РФ провели наступательные операции в районе Часов Яра, Орехово-Васильевки и Ступочек.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 октября, показывают, что подразделения российской 132-й мотострелковой бригады обстреливают ВСУ в центре Торецка. Это указывает на то, что украинские силы восстановили позиции в этом районе.

Военкор РФ заявил 14 числа, что россияне продвинулись в южной части Щербиновки (к западу от Торецка), но ISW не обнаружил подтверждения этого заявление.

13 и 14 октября противник провел наступательные операции в районе Торецка и Щербиновки.

В понедельник россияне провели наступательные операции в районе Покровска, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

В целом, 13 и 14 числа, российские захватчики пытались наступать:

к востоку от Покровска в районе Проминя, Новоторецкого, Миролюбовки и Мирнограда;

и к юго-востоку от Покровска в районе Сухого Яра, Горняка, Лысовки, Селидово, Цукурино, Кременной Балки, Измайловки, Новогродовки, Крутого Яра, Новодмитривки, Кураховки, Новоселидовки, Желанного Второго и Зоряного.

Российские военкоры утверждали, что россияне продвинулись в районе Мирнограда, но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

Российские войска 14 октября провели усиленную механизированную атаку взвода на направлении Курахово на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 октября, показывают, что украинские войска недавно отразили механизированную атаку российского батальона, состоящую из 25 бронемашин и пяти танков на направлении Курахово. Сообщается, что ВСУ уничтожили семь бронемашин и один танк.

Российские блогеры продолжали утверждать 14 октября, что российские войска захватили Островское (к востоку от Курахово), но ISW пока не получил подтверждения того, что российские войска захватили весь населенный пункт.

В тот же день россияне провели наступательные операции к востоку от Курахово в районе Максимильяновки 14 октября.

Кроме того, войска РФ недавно подтвердили продвижение к юго-западу от Донецка в районе Угледара на фоне продолжающихся наступательных операций в этой районе 14 октября. В частности, геолокационные кадры, опубликованные 12 октября, указывают на то, что россияне недавно продвинулись к северо-западу от Водяного (северо-востоку от Угледара).

Военкоры РФ заявили 14 октября, что россияне продвинулись к северо-западу от Водяного и северо-западу от Угледара, но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Как пишут аналитики, 13 и 14 числа противник продолжил наступательные операции:

к северо-востоку от Угледара в районе Константиновки, Антоновки, Катериновки и Водяного;

к северо-западу от Угледара в направлении Богоявленки;

к западу от Угледара в районе Золотой Нивы.

Согласно сообщениям, 14 октября россияне продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские военкоры заявили 14 числа, что войска РФ продвинулись к северо-востоку от Приютного и к северу от Левадного (оба к юго-западу от Большой Новоселки), но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

"Южная ось"

В эти же дни, 13 и 14 октября, россияне провели наземные операции на западе Запорожской области в районе Работино, Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино) и Новоданиловки (к северу от Работино), но не добились никаких подтвержденных успехов.

Генштаб ВСУ сообщил 13 и 14 числа, что войска РФ провели наступление на днепровском направлении, вероятно, имея ввиду восточную часть Херсонской области и острова в дельте реки Днепр.