ВСУ усиливают штурмы возле Кременной, а оккупанты наступают вблизи Бахмута: карты боев

Восточный фронт

Активные бои ведутся на востоке Харьковской области и западе Луганской области. Украинские войска продолжают наступление на линии Сватово-Кременная.

Российские источники утверждают, что оккупанты пытаются отбросить ВСУ от трассы Р-66, соединяющей Кременную и Сватово. Вражеские силы считают, что подразделения украинских войск хотят зайти в Кременную с запада. Однако ISW не подтверждает эту информацию.

Генштаб ВСУ не комментирует продвижение на этом направлении, но отмечает, что бои ведутся у границы в Харьковской области и северо-западнее Сватово.

Донецкая область

Самые интенсивные бои сейчас идут в районе Бахмута. Оккупанты пытаются захватить Соледар, чтобы продвинуться к Часовому Яру. Это в свою очередь, по их мнению, поможет заблокировать Бахмут.

Также враг усугубляет штурмы на линии Авдеевка-Донецк. ВСУ отразили атаки врага вблизи Первомайского, Водяного и Марьинки. Кроме того, россияне обстреливают населенные пункты вдоль всей линии фронта, в том числе Угледар, Павловку, Пречистовку и Водяное. Украинские военные продолжают удерживать оборону и отбивать штурмы врага.

Юг

В Херсонской области продолжаются локальные бои сразу на нескольких направлениях. В частности, ВСУ продолжают блокировать оккупантов на правом берегу Днепра.

Также бои идут на севере и северо-западе Херсонской области. Россияне ударили по освобожденным населенным пунктам Крещеновка и Белявка из зенитных систем С-300.

Известно, что оккупанты стали чаще использовать авиацию на юге Украины. Вероятно, это связано с поврежденной логистикой врага, а также с тем, что ВСУ установили огневой контроль над главными трассами в регионе.