ВСУ усиливают оборону в приграничных районах Харьковской области, - Генштаб

"На Харьковском направлении отражена вражеская атака в районе села Старица. Захватчики задействовали авиацию - били по районам Гарбузовки и Белого Колодца", - говорится в сообщении.

Горячие направления фронта

По данным Генштаба, наиболее активно враг в настоящее время действует на Покровском и Кураховском направлениях. На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток российские оккупанты атак не проводили.

На Покровском направлении наши воины отразили 14 атак. Горячее всего - возле Новоалександровки, говорится в сообщении.

На Кураховском направлении оккупанты 14 раз пытались прорвать оборону, в том числе в районах Парасковеевки, Георгиевки, Красногоровки и Водяного. "У последнего враг действовал при поддержке штурмовой авиации. Ситуация контролируемая", - сообщили в Генштабе.

На Купянском направлении было пять попыток противника улучшить тактическое положение у Ольшаной, Ивановки, Берестового и Мясожаровки. Враг получил жесткий отпор, ситуация контролируемая.

На Северском направлении также отбиты пять атак окупантов. На Краматорском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Чсового Яра.

Кроме того, на Времевском направлении противник уже дважды пытался улучшить тактическое положение в районе Старомайорского . Успеха не имел, данные уточняются.

На Приднепровском направлении силы ЗСУ отбили пять атак противника неподалеку Крынок. Там же, и по району Тягинки оккупанты били из РСЗО. Потери позиций не допущены.

"Украинские защитники дают отпор российским оккупантам, держат врага под огневым контролем и делают все возможное для срыва преступных планов противника", - добавили в Генштабе.

Наступление в Харьковской области

Напомним, русские войска 10 мая начали наступление в северных районах Харьковской области. Как заявил президент Владимир Зеленский, пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. По его словам, до "бетонной линии обороны никто не дошел", и Силами обороны ситуация стабилизирована .