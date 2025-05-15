ВСУ улучшили тактическое положение на трех направлениях Донецкой области, - Наев

Силам обороны удалось улучшить тактическое положение на трех ключевых направлениях в зоне ответственности тактической группы "Угледар" в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командующего тактической группы "Угледар" Сергея Наева.

По словам Наева, на Новопавловском и Покровском направлениях враг продолжает штурмы, чтобы попытаться прорваться к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.

"Благодаря четко выстроенной обороне тактической группы "Угледар" и слаженной работе с командирами бригад, мы держим фронт и ломаем врага на всех критических участках. Мы уменьшили наши потери на 15%, а на трех ключевых направлениях улучшили тактическое положение", - добавил он.

Командующий тактической группы "Угледар" отметил, что бойцам за месяц удалось почти вдвое увеличить потери врага:

9641 "демилитаризованный";

уничтожено 75 артиллерийских систем, 19 танков, 37 бронемашин, 729 единиц автотехники, квадроциклов, багги, а также 16 складов боеприпасов.

Наев отметил, что Россия также понесла потери во время последнего массированного наступления на Новопавловском направлении. Тогда же было уничтожено 70 оккупантов, два танка, шесть бронемашин, два автомобиля и 14 мотоциклов.