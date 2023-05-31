RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ВСУ показали видео сбивание российского ударного беспилотника "Ланцет"

Фото: российский боеприпас "Ланцет" (mil.in.ua)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 31 мая, украинские военные показали видео сбивание российского "Ланцета".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Силы ВС Украины.

Российский беспилотник удалось сбить благодаря работе воинов радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг"

Украинские военные уничтожил беспилотник с помощью стрелкового оружия.

Ланцет

БПЛА "Ланцет" - российский боражирующий боеприпас разработки компании ZALA Aero, он имеет несколько типов наведения. Его скорость в воздухе составляет до 300 км/ч, а радиус полета составляет до 40 км. Максимальная масса – 12 кг. Этот БПБ может использоваться для образования минных воздушных полей.

Атака на Украину в ночь на 30 мая

Россия ночью снова атаковала Киев, использовав дрони-камикадзе ночью, 30 мая. В небе над столицей сбили около 20 российских БПЛА. Известно об одном погибшем и 4 раненых.

Всего оккупанты выпустили по Украине 31 дрон, 29 из которых были сбиты. Кроме Киева о поражении беспилотника стало известно и в Днепропетровской области. За последние 24 часа эта атака стала третьей. Подробнее о последствиях – в материале РБК-Украина .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News