В ВСУ показали видео сбивание российского ударного беспилотника "Ланцет"

Российский беспилотник удалось сбить благодаря работе воинов радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг"

Украинские военные уничтожил беспилотник с помощью стрелкового оружия.

Ланцет

БПЛА "Ланцет" - российский боражирующий боеприпас разработки компании ZALA Aero, он имеет несколько типов наведения. Его скорость в воздухе составляет до 300 км/ч, а радиус полета составляет до 40 км. Максимальная масса – 12 кг. Этот БПБ может использоваться для образования минных воздушных полей.

Атака на Украину в ночь на 30 мая

Россия ночью снова атаковала Киев, использовав дрони-камикадзе ночью, 30 мая. В небе над столицей сбили около 20 российских БПЛА. Известно об одном погибшем и 4 раненых.

Всего оккупанты выпустили по Украине 31 дрон, 29 из которых были сбиты. Кроме Киева о поражении беспилотника стало известно и в Днепропетровской области. За последние 24 часа эта атака стала третьей. Подробнее о последствиях – в материале РБК-Украина .

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