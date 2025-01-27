ВСУ показали ликвидацию российских пушек в Великой Новоселке

Украинские военные с помощью ударных дронов уничтожили пять российских пушек. Это произошло в Великой Новоселке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Российская армия расположила свое вооружение на окраинах Великой Новоселки и наносила удары по поселку. Это привело к тому, что там не осталось ни одного уцелевшего здания.

"Стоит отметить, что оккупанты целенаправленно и без конкретных целей наносили удары артиллерией по населенному пункту Великая Новоселка. Наши воины решили лишить их этой возможности", - сказано в сообщении.

Благодаря точной работе украинских операторов дронов удалось уничтожить 5 пушек противника.

"Каждый успех пилотов батальона беспилотных систем - это очередной шаг к освобождению наших территорий. Преданность и мастерство операторов дронов в очередной раз демонстрирует, что враг не сможет остаться безнаказанным", - подписано видео.

