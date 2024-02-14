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ВСУ показали, как восстанавливают гаубицы М777 (видео)

Украина, Среда 14 февраля 2024 19:57
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ВСУ показали, как восстанавливают гаубицы М777 (видео) Фото: гаубицы М777 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины показали, как происходит процесс восстановления американских гаубиц М777.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Сил логистики ВСУ.

По данным ВСУ, в одной из воинских частей Командования сил логистики ВСУ производится восстановление гаубиц М777 калибра 155 миллиметров.

"Среди технологий, применяемых специалистами по ремонту по направлению деятельности, сварка титановых поверхностей поврежденных артиллерийских систем", - сообщили военные.

Что известно о гаубице М777

Отметим, что гаубица М777 имеет два вида снарядов - обычные и реактивные. Оба типа находятся на вооружении ВСУ. Боеприпасы имеют большее количество взрывчатого вещества и являются дальнобойными.

Украинские военные объясняли, что такие гаубицы используют для уничтожения передовых командных пунктов, складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, скоплений вражеской техники, артиллерийских батарей врага.

В Минобороны сообщали, что украинские военные активно применяют гаубицу M777 в войне против российских оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что хочет открыть в Украине завод производителя танков Challenger и пушек М777.

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