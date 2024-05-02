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ВСУ показали, как уничтожают технику РФ вместе с личным составом с помощью Bradley (видео)

Фото: ВСУ уничтожают оккупантов по Авдеевкой с помощью Bradley (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На Авдеевском направлении украинские военные уничтожают российских оккупантов вместе с техникой. Для этого они используют БМП Bradley.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"БМП Bradley разбирает вражескую бронетехнику под Авдеевкой", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Украине

По данным на 2 мая, ВСУ ликвидировали за сутки еще 1030 российских захватчиков, таким образом, общие потери армии противника в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 470 870 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 20 танков врага.

Отметим, что за апрель 2024 ВСУ уничтожили 26960 российских военных, 4508 единиц вооружения и военной техники и один самолет. Помимо этого, удалось "отминусовать" 36 установок ПВО, 69 ракет и 781 дрон.

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