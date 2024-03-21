В ВСУ показали, как из пулемета уничтожили крылатую ракету россиян на подлете к Киеву

В ходе сегодняшнего отражения российской массированной ракетной атаки на Киев бойцы мобильной огневой группы уничтожили одну из вражеских воздушных целей с помощью крупнокалиберного пулемета Browning M2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка.

"Во время ночной ракетной атаки на подлете к столице мобильная огневая группа Сухопутных войск огнем из пулемета Browning M2 уничтожила крылатую ракету противника", - рассказал генерал.

Как отметил командующий Сухопутными войсками, это подразделение уже не впервые уничтожает крылатые ракеты российских оккупантов.

"Обученность + слаженность = результат", - резюмирует Павлюк.

Справка: пулеметы "Браунинг"

Крупнокалиберные пулеметы Browning M2 или Browning .50 калибра получили свое название от разработчика Джона Браунинга в конце Первой мировой войны. В целом разнообразные модификации этого пулемета широко использовался армией США с 1920-х годов по настоящее время.

Отметим, что для современной пехотной модификации используются Browning Machine Gun, Cal. .50, M2, HB, Flexible. Как указывается в открытых источниках, этот пулемет эффективен против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта, лодок и самолетов на низких высотах. Как показали украинские военные - еще и против ракет.

После широкомасштабного вторжения РФ в Украину правительство Италии стало передавать эти пулеметы Силам обороны. Кроме того, по данным британского издания Middle East Eye, пулеметы Canik M2 QCB поставляет Украине Турция.

Ракетная атака РФ по Киеву 21 марта

Напомним, что в ночь на 21 марта российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Киеву. Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и две баллистические/аэробалистические ракеты "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал". Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила все 31 вражескую ракету в пределах Киевской области.

Отметим, что воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов. После сложных маневров в смежных областях ракеты заходили на столицу одновременно по разным направлениям. Из-за падения обломков сбитых ракет в городе в трех районах все же есть последствия, кроме того, известно о 13 пострадавших, среди них ребенок.

Детальнее об атаке РФ на Киев и ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.