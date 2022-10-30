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ВСУ на юге ликвидировали российские комплексы "Тунгуска" и "Панцирь"

Фото: ВСУ на юге ликвидировали российские комплексы "Тунгуска" и "Панцирь" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска" и "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Детали: Остальные потери врага:

  • 57 военных;
  • самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона";
  • самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С";
  • гаубицы "Д-20" и "Мста-Б";
  • 1 танк;
  • 7 единиц авто-бронетехники.

Повреждены еще танк и 3 единицы авто-бронетехники.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач.

Враг совершил 6 авиаударов по точкам развертывания ПВО, опорных пунктах, районах сосредоточения живой силы и техники. Украинская авиация ответила десятью авиаударами по скоплению живой силы противника и военной техники.

Напомним, ранее стало известно, что россияне жалуются на дефицит боеприпасов на Херсонском направлении.

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Херсонская область