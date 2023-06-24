ВСУ подтвердили освобождение оккупированных с 2014 года позиций на Донбассе

"Под Красногоровкой наши штурмовые подразделения в результате хорошо спланированного контрвыпада завладели несколькими позициями, которые удерживались с 2014 года. Это так называемая территория "ДНР", под самым Донецком", - заявил он.

Шершель добавил, что новость опоздала на неделю по тактическим соображениям.

По его словам, освободить позиции удалось благодаря хорошо подготовленному штурму, имитации действий, поддержке авиации и тяжелой технике. ВСУ уже провели разминирование определенных участков.

"Наши штурмовые подразделения продвинулись вперед достаточно неожиданно для врага. И в течение недели враг принимает все меры, чтобы выбить нас из этих позиций: ежедневно штурмы идут, тяжелые обстрелы, но все бесполезно", - подчеркнул спикер Сил обороны.

Он добавил, что для Украины освобождение позиций под Красногоровкой имеет "более символическое значение, принципиальный момент" и некоторое улучшение тактического положения ВСУ.

Освобождение Красногоровки

Ранее сервис Deepstate заявлял, что украинские военные освободили 510 квадратным метров под Красногоровской в Донецкой области, однако до этого момента подтверждения не было.

В Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия. ВСУ уже удалось остановить врага на Купянском и Лиманском направлениях, а на Юге имеют успешные продвижения.

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