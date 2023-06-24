RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ подтвердили освобождение оккупированных с 2014 года позиций на Донбассе

Фото: ВСУ подтвердили освобождение оккупированных с 2014 года позиций на Донбассе (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные под Красногоровкой Донецкой области удалось освободить несколько позиций, которые находились под российской оккупацией с 2014 года. Произошло это около недели назад.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Под Красногоровкой наши штурмовые подразделения в результате хорошо спланированного контрвыпада завладели несколькими позициями, которые удерживались с 2014 года. Это так называемая территория "ДНР", под самым Донецком", - заявил он.

Шершель добавил, что новость опоздала на неделю по тактическим соображениям.

По его словам, освободить позиции удалось благодаря хорошо подготовленному штурму, имитации действий, поддержке авиации и тяжелой технике. ВСУ уже провели разминирование определенных участков.

"Наши штурмовые подразделения продвинулись вперед достаточно неожиданно для врага. И в течение недели враг принимает все меры, чтобы выбить нас из этих позиций: ежедневно штурмы идут, тяжелые обстрелы, но все бесполезно", - подчеркнул спикер Сил обороны.

Он добавил, что для Украины освобождение позиций под Красногоровкой имеет "более символическое значение, принципиальный момент" и некоторое улучшение тактического положения ВСУ.

Освобождение Красногоровки

Ранее сервис Deepstate заявлял, что украинские военные освободили 510 квадратным метров под Красногоровской в Донецкой области, однако до этого момента подтверждения не было.

В Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия. ВСУ уже удалось остановить врага на Купянском и Лиманском направлениях, а на Юге имеют успешные продвижения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассВойна России против Украины