В ВСУ подтвердили удар по аэродрому в Крыму

В Вооруженных силах Украины подтвердили удар по аэродрому, расположенному вблизи города Саки во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"В ночь на 21 сентября Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому оккупантов вблизи города Саки временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина со ссылкой на собственные источники писало, что СБУ и ВМС этой ночью нанесли масштабный удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.
Для атаки были использованы беспилотники и ракеты "Нептун". В частности известно, что на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь".
Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также в качестве боевого ударного дрона.
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