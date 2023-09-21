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В ВСУ подтвердили удар по аэродрому в Крыму

Фото: в ВСУ подтвердили удар по аэродрому "Саки" в Крыму (mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Вооруженных силах Украины подтвердили удар по аэродрому, расположенному вблизи города Саки во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"В ночь на 21 сентября Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому оккупантов вблизи города Саки временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Удар по аэродрому "Саки"

Ранее РБК-Украина со ссылкой на собственные источники писало, что СБУ и ВМС этой ночью нанесли масштабный удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

Для атаки были использованы беспилотники и ракеты "Нептун". В частности известно, что на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь".

Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также в качестве боевого ударного дрона.

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Крим