В ВСУ подтвердили авиакатастрофу на Донбассе: разбились два украинских Ми-8

По его словам, трагедия произошла в Краматорском районе, но в результате чего неизвестно. Впрочем, есть информация, что в это время российский истребитель Су-35 взлетел, а украинские вертолеты заходили на посадку. Это проводится для того, чтобы уберечься от вероятного поражения.

"Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевой задаче. Во время того, как они выполняли задание в воздухе, был вражеский истребитель Су-35", - рассказал Евлаш.

При этом он подчеркнул - данные о количестве погибших еще требуют уточнения.

"Но предварительно уже сообщал начальник пресс-службы 18-й отдельной бригады армейской авиации, что их было шестеро", - сказал Евлаш.

Он добавил, что в настоящее время следователи устанавливают детали и обстоятельства того, что именно стало причиной авиакатастрофы.

"Сейчас работает комиссия. Что стало причиной этой катастрофы будет известно впоследствии", - добавляет Евлаш.

Предыстория

Напомним, вчера в СМИ появилась информация о том, что два украинских военных вертолета упали на Донбассе, а их экипажи погибли.

Речь шла о вертолетах Ми-8, которые упали 29 августа в Краматорском районе Донецкой области. Сообщалось, что летательные аппараты были полностью уничтожены, а на месте обнаружили тела шести погибших военнослужащих.

В СМИ писали, что трагедия произошла во время выполнения боевого задания, а имена и обстоятельства гибели не разглашаются в целях безопасности.

Также из СМИ стало известно, что расследованием этого дела якобы занимается Государственное бюро расследований, а в ЕРГР внесены данные по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 416 УКУ "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

Не первая авиакатастрофа за последнее время

Напомним, только недавно, 25 августа, в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате погибли трое украинских пилотов, среди которых и известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

Известно, что следствие изучает три возможные версии авиакатастрофы, а предварительная квалификация - это нарушение правил полетов или подготовка к ним.

В Воздушных силах оценивают, что расследование может занять до полугода.

По последним данным, уже следствие приступило к расшифровке черных ящиков двух учебно-боевых самолетов.

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