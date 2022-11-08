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ВСУ подорвали российский склад топлива в Луганской области (видео)

Фото: ВСУ взорвали российский топливный состав в Луганской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные взорвали состав горюче-смазочных материалов российских военных в селе Диброва в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"В результате артиллерийского удара 140-го отдельного разведбатальона морской пехоты Вооруженных сил Украины был уничтожен российский склад горюче-смазочных материалов", - сказано в сообщении.

Так, российские запасы топлива были уничтожены в селе Диброва Северодонецкого района Луганской области - между Торским и Кременной.

Напомним, ранее украинские десантники уничтожили бронированную технику вместе с российскими оккупантами в Луганской области.

Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ ежедневно освобождают по 500 метров территории в Луганской области.

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