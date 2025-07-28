ВСУ переходят к новой фазе. Что означает освобождение Кондратовки: объяснение эксперта

По словам Романенко, речь идет о сдерживании продвижения российских войск после того, как они организовали переход через границу и начали наступление.

"На рубеже Хотень - Яблоновка наши войска перебросили туда... решение было 225-й полк из Курской области и еще некоторые усилия, и удалось стабилизировать особенно на западном фланге всего рубежа", - отметил он.

Эксперт сообщил, что Кондратовка стала уже вторым населенным пунктом, который удалось отбить, и сейчас украинские силы пытаются закрепиться на этих участках. Он обратил внимание на то, что враг оказался в излучине реки, которая ограничивает возможности для маневра.

"Здесь наши проводят наступательные действия, загоняя туда, в эту излучину, а вокруг река. Им или форсировать ее выходить, или ожидать, что кто-то поможет им перебросить какие-то резервы. Так или иначе, там ситуация для них тяжелая", - подчеркнул эксперт.

Впрочем, ситуация остается напряженной, особенно на восточном фланге. Россиянам удалось захватить Яблоновку, а бои за Юнаковку продолжаются.

"Сказать, что на этом направлении наступление - я думаю, неуместно. А вот западный фланг стабилизировали. Возможно, удастся это сделать и с восточным", - отметил он.

Эксперт также подчеркнул важность контроля над Юнаковкой, поскольку она дает тактическое преимущество на сумском направлении.

"Вопрос не о ходе наступления, а там контратаки провели. 225 полк и предыдущее, когда освобождал населенные пункты, и сейчас очень важное, очень необходимое", - сказал он.

Он добавил, что при условии наличия дополнительных сил украинские войска могли бы воспользоваться ситуацией, ведь враг зажат в излучине.

"Там их или пленить, или разбивать, или уничтожать. Но враг об этом тоже знает, соответствующим образом будет реагировать со своими резервами", - пояснил Романенко.