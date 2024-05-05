ВСУ получат от Rheinmetall прототипы дальнобойных артиллерийских снарядов

В ходе мероприятия в Индустриальном клубе Дюссельдорфа-Босс гендиректор Rheinmetall рассказал, что концерн планирует предоставить Украине сотни тысяч боеприпасов, среди которых будут и дальнобойные прототипы.

"Артиллерия меняет правила (на поле боя - ред.)", - отметил Паппергер.

Как пишет милитарный портал Defense Express, вероятно, речь идет о прототипе дальнобойного артиллерийского снаряда 155 калибра под названием Vulcano. Еще в прошлом году было известно, что Германия передает ВСУ лазерные подсветители для версии Vulcano, способной лететь на 70 километров.