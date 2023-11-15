ВСУ получат от Rheinmetall авиадесантные тактические машины Caracal

Планируется, что Украина получит пять таких транспортных средств в конце этого или начале 2024 года. Скорее всего, в Украине их будут использовать Силы специальной операции или подразделения специального назначения Главного управления разведки.

Следует отметить, что Украина будет первой страной, которая будет использовать данные авто.

Caracal – является тактической авиадесантной машиной на базе гражданского внедорожника Mercedes-Benz G-Сlass. При этом конструкция транспорта позволяет транспортировать их как во внутренних грузовых отсеках, так и на внешних подвесах вертолетов CH-47F Chinook и CH-53K King Stallion.

Также на Caracal можно установить и комбинировать разнообразное вооружение, начиная от пулеметов, заканчивая противотанковыми ракетными комплексами.

Впервые автомобили были представлены на выставке вооружений DSEI в 2023 году в Лондоне. А разрабатывали ее Rheinmetall, Mercedes-Benz и Armed Car Systems. Предприятие уже получило заказ от Германии и Нидерландов на 3058 машин с поддержкой жизненного цикла более 20 лет.

Основные характеристики Caracal:

длина – 4,7 метра;

ширина – 1,8 метра;

высота – 1,85 метра;

вес – 4 900 кг;

грузоподъемность – 2 000 кг;

мощность двигателя – 249 л.с.

Снабжение оружия Rheinmetall для Украины.

Немецкий концерн Rheinmetal принимает участие в нескольких проектах в поддержку Украины. В них входят поставки боевых машин пехоты Marder, боеприпасов разного калибра, полевых госпиталей, военных грузовиков и в ближайшее время разведывательной системы LUNA Next Generation.

Также эта компания является партнером по многочисленным многосторонним соглашениям Ringtausch. Эта процедура, разработанная правительством Германии, предназначена для поддержки Украины в сотрудничестве с европейскими соседями ФРГ и партнерами НАТО.

В октябре Украина и концерн Rheinmetal создали совместное предприятие. Совместное предприятие будет обслуживать и ремонтировать технику, поставленную Украиной от союзников. На этом предприятии будет также проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG.

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