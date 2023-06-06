ВСУ получили более 2 млрд гривен от "Метинвеста"

Еще весной 2022 года "Метинвест" наладил производство стали, из которой производятся пластины для бронежилетов. На фронт уже заправлено более 150 тысяч бронежилетов, также компания создала запас готовых пластин: их военнослужащие могут бесплатно получить по запросу.

Из спецстали компании также производят бронированные щиты для операторов крупнокалиберного оружия и защитные элементы для транспорта, работающего на линии огня.

Кроме того, "Метинвест" передал на передовую уже более 200 мобильных укрытий для укрепления окопов: конструкция из волнистой стали, при правильной установке, может выдержать даже обстрел 152-мм снарядами.

"Раньше мы радовались, что нашу сталь выбирают для строительства кораблей, возведения мостов и величественных сооружений. А теперь мы гордимся, что сталь "Метинвеста" спасает жизнь воинов, заботится об их комфорте на передовой и стоит на страже украинских границ. В мирной жизни команда Метинвеста была опорой экономического постоянства Украины, а сейчас наши люди воюют за независимость родины на передовой и в тылу. Да, мы не выбирали войну. Однако наш выбор - бороться. За свободу, самоидентичность и будущее, которое подарит победу", - говорит генеральный директор "Метинвест" Юрий Рыженков.

Также "Метинвест" наладил системную поставку на фронт оборудования и техники, часть из которого закупает за рубежом. Украинское войско уже получило 1200 дронов, что делает компанию одним из крупнейших частных поставщиков беспилотников в армию.

Также компания передала 1 700 тепловизоров, 376 автомобилей, в том числе и скорых. А для заправки техники предоставлено 1,2 млн литров горючего.

Для вновь добровольческого батальона Министерства внутренних дел "Гвардия наступления" "Метинвест передал оборудование на 10 млн грн - приборы ночного видения, дальномеры, прицелы, бинокли, квадрокоптеры, зарядные станции, старлинки, планшеты и ноутбуки.

Метинвест совместно с благотворительным фондом PULSE развивает тактическую медицину в Украине. На организацию обучения военнослужащих в зоне боевых действий компания направила почти 8,5 млн. грн.