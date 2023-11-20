ВСУ получили первые 3 тысячи FPV-дронов от операции "Єдність", - Федоров

"Каждый дрон укомплектовали боеприпасами украинского производства и передали для 19 воинских частей. Эти мощные "птички" помогут более эффективно поражать вражеские позиции и технику", - написал Федоров.

В целом Силы обороны получат 10 000 дронов-камикадзе.

Как сообщали СМИ, один из крупнейших донатов, 10 млн грн, в сбор внесла компания Favbet.

Ранее компания Favbet также приобрела 53 новых внедорожника для ударных рот "Армии дронов".