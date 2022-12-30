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ВСУ получили 60 авто при содействии Favbet Foundation

Фото: ВСУ получили 60 авто при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Благотворительный фонд Favbet Foundation вместе с компаниями-партнерами с начала полномасштабного вторжения россии передали для нужд Вооруженных сил Украины и других сил обороны уже 60 автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В частности, Favbet Foundation передал для одного из подразделений Национальной гвардии Украины очередной внедорожник Mitsubishi L200. Этот автомобиль уже уехал в Донецкую область и поможет украинским бойцам выполнять боевые задачи на передовой.

Кроме того, защитники Украины получили от Favbet Foundation 3 микроавтобуса.

Два Volkswagen Transporter получили подразделения ВСУ, которые держат оборону в районе Бахмута.

Вместе с автомобилем защитники Украины получили необходимые для оборудования передовых позиций технические средства. Одну из машин в район Бахмута самостоятельно доставили сотрудники компаний-партнеров фонда.

Одно из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны получило от Favbet Foundation микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Автомобиль поможет украинским разведчикам в выполнении специальных задач, направленных на усиление обороны страны.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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Вооруженные силы Украины