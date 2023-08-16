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ВСУ получили 200 автомобилей для фронта при содействии Favbet Foundation

Фото: ВСУ получили 200 автомобилей для фронта при содействии Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Александр Мороз

С начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины получили 200 автомобилей для фронта при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

200-м по счету автомобилем стал внедорожник Nissan Navara. Его получило подразделение ВСУ, выполняющее боевые задачи в Донецкой области.

"С первых дней полномасштабного вторжения обеспечение автомобилями наших защитников стало ключевым направлением милитарной помощи фонда. На сегодня мы передали разным подразделениям Сил обороны 200 автомобилей. Это внедорожники, пикапы, микроавтобусы, грузовики и кареты "скорой" помощи", - отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

В число 200 автомобилей входят также 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые компания Favbet приобрела для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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